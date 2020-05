In posa sulla scogliera per festeggiare la fine del lockdown: 31enne scivola e muore

E’ morta a 31 anni mentre si trovava in posa per scattare una fotografia, il ricordo della fine del lockdown. Olesia Suspitsina, giovane di origini kazake, è scivolata dalla scogliera di parco Duden, in Turchia, dove si era recata per festeggiare la ritrovata libertà dopo la quarantena. Era diverso tempo che Olesia voleva tornare in quel luogo e domenica scorsa, finalmente, ha raggiunto la scogliera in compagnia di una sua amica. Secondo quanto riportato da NyPost, però, quando si è messa in posa affacciata alla scogliera davanti a lei, Olesia deve aver perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto per almeno 35 metri.

La 31enne voleva immortalare le cascate sullo sfondo della scogliera, e per realizzare lo scatto ha quindi scavalcato la barriera di sicurezza. Precipitata sotto gli occhi della sua amica che ha poi lanciato l’allarme alle autorità, Olesia è stata ritrovata in acqua, e il suo corpo senza vita è poi stato trasferito all’obitorio dell’istituto di medicina legale di Antalya. “Ammiro sempre la bellezza della natura turca”, è quanto scriveva la giovane su Instagram, che aveva lavorato per cinque anni come guida turistica.

