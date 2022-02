“Siete occupanti, siete fascisti”. Così una donna ucraina, particolarmente coraggiosa, si è rivolta ad un soldato russo. Il filmato in poco tempo è diventato virale sui social. La donna ha poi offerto al militare armato dei semi di girasole e, fermandosi a circa un metro dall’uomo, ha detto: “Prendi questi semi e mettili nelle tue tasche, così almeno i girasoli cresceranno quando morirai qui”.

“Take these seeds so sunflowers grow here when you die”

Footage shows Ukrainian woman confronting armed Russian soldier

