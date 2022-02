Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi 26 febbraio 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Continua l’offensiva della Russia in Ucraina: le truppe di Mosca sono ormai alle porte di Kiev e potrebbero prendere la Capitale da un momento all’altro. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ai leader Ue ha detto “potrebbe essere l’ultima volta che mi vedete vivo”, ha chiesto a Putin di trattare, ma quest’ultimo, dopo un’iniziale apertura, ha successivamente inviato un messaggio ai militari ucraini esortandoli a prendere il potere rovesciando Volodymyr Zelensky e il suo entourage definiti “banda di neo-nazisti e drogati”. I leader della Nato, intanto, hanno dichiarato che la Russia “pagherà a caro prezzo” la guerra in Ucraina, mentre i leader occidentali continuano a discutere i vari pacchetti di sanzioni da mettere in atto contro Mosca. Di seguito, tutte le ultime notizie di oggi, sabato 26 febbraio, sulla guerra tra Ucraina e Russia.

Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta

Leggi anche: 1. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin / 2. Reportage – Chi sono i figli ribelli di Putin: la generazione russa che si oppone alla guerra in Ucraina / 3. Altro che sanzioni: l’Italia si inchina allo Zar e sugli amici di Putin piovono onorificenze