Pakistan, bambina di 5 anni rapita, stuprata, uccisa e bruciata

Nella zona di Old Sabzi Mandi, nella megalopoli di Karachi, nel Sud-Est del Pakistan, è stato trovato il corpo carbonizzato di una bambina di 5 anni che era scomparsa da qualche giorno. Dai primi rilievi sul piccolo cadavere emerge che la bimba, che si chiamava Marwah, è stata rapita e violentata prima di essere uccisa, data alle fiamme e gettata in una discarica, dove è stata trovata all’alba. Secondo l’autopsia, la bambina è morta a causa di alcune ferite alla testa dopo aver subito degli abusi sessuali.

La polizia locale, nel corso delle indagini, ha arrestato un uomo, sospettato di aver avuto un ruolo nella vicenda. Alcuni campioni del suo Dna sono stati inviati a un laboratorio dell’Università di Karachi, per verificare se ci siano corrispondenze con quello trovato sul corpo della piccola Marwah. La sua famiglia appartiene alla minoranza Pashtun ed era migrata a Karachi dalla provincia di Khyber, al confine con l’Afghanistan. Nel frattempo, sui social network sono stati migliaia i post con l’hashtag #JusticeforMarwa, mentre per tutta la giornata di ieri alcuni manifestanti sono scesi per le strade del Pakistan chiedendo giustizia per la bambina e chiedendo l’impiccagione del colpevole.

