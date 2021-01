Barack Obama ha rilasciato un durissimo comunicato in cui condanna le violenze scoppiate a Washington, con l’assalto dei sostenitori pro Trump a Capitol Hill (qui la nostra diretta con gli aggiornamenti in tempo reale). Queste le parole dell’ex presidente Usa: “La storia ricorderà la violenza di oggi al Campidoglio, istigata da un presidente in carica che ha continuato a mentire senza fondamento sull’esito di un’elezione legittima, come un momento di grande disonore e vergogna per la nostra nazione. Ma ci staremmo prendendo in giro se la considerassimo una totale sorpresa”.

“Per due mesi un partito politico e il sistema mediatico che lo accompagnava non ha spesso voluto dire ai suoi seguaci la verità – che questa non era un’elezione particolarmente sul filo di lana e che ci sarà l’inaugurazione di Joe Biden il 20 gennaio”, prosegue Obama, “questa narrazione di fantasia si è allontanata sempre più dalla realtà ed è costruita sulla semina di anni di risentimento. Ora ne stiamo vedendo le conseguenze, avvolte in un violento crescendo”.

Obama ha anche lanciato un appello ai repubblicani: “Fate i primi passi per domare le fiamme e scegliete “l’America”.

