Navalny, migliaia di persone in piazza: proteste e scontri, 2100 fermati

Migliaia di persone stanno protestando in Russia contro la detenzione del rivale numero uno di Putin, Alexiei Navalny, arrestato e condannato a 30 giorni di carcere al suo rientro in patria. La folla scandisce slogan come “Putin ladro” e “Libertà per i prigionieri politici”. Secondo le forze dell’ordine, che solitamente stimano al ribasso la partecipazione alle proteste antigovernative, i dimostranti a Mosca sarebbero circa 4 mila.

Intanto in 66 città sono già oltre 2100 – secondo l’ong Ovd-Info – le persone fermate per essere scese in piazza a dimostrare contro l’arresto del primo oppositore di Vladimir Putin. Centinaia di dimostranti sono stati fermati a San Pietropurgo e altrettanti a Mosca, molti prima ancora dell’inizio della protesta. Si segnalano scontri tra i manifestanti e la polizia in tenuta antisommossa, che ha usato i manganelli. Lo riporta Rbk.

In tutta la #Russia, qui video di Irkutsk, il coraggio delle piazze per la libertà e contro l’arresto di #Navalny. Europa è #solidarietà pic.twitter.com/17gdj8iCIh — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) January 23, 2021

Secondo fonti citate da Moscow Times, decine di manifestanti oggi si sono diretti verso il carcere di Matrosskaja Tishina, dove è detenuto il leader dell’opposizione. “Il prossimo fine settimana terremo nuove proteste in tutto il Paese – ha poi annunciato su Twitter Leonid Volkov, coordinatore regionale del Fondo Anticorruzione – Aleksey Navalnyj deve essere immediatamente rilasciato dalle grinfie dei suoi assassini e le nostre richieste, assolutamente giuste, devono essere soddisfatte”.

