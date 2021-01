Alexei Navalny è stato arrestato in aeroporto in Russia, al rientro dalla Germania dove era stato curato per l’avvelenamento che aveva subito in agosto. Il suo aereo, atteso all’aeroporto Vnukovo, è stato invece fatto atterrare a Sheremetyevo.

A Mosca, prima dell’arrivo di Navalnuj, all’aeroporto, sono stati arrestati Lyubov Sobol, Ruslan Shaveddinov e Konstantin Kotov. I colleghi di Navalnyj sono stati fermati dalla polizia all’aeroporto di Vnukovo mentre erano in attesa dell’arrivo del volo da Berlino.

Navalnyj, che ha accusato il Cremlino del suo avvelenamento, sottolinea che i centri di potere vicini al presidente russo Vladimir Putin abbiano più volte tentato di dissuaderlo dal rientrare in patria. A dicembre il Servizio penitenziario federale aveva avvertito Navalnyj che avrebbe affrontato il carcere se non si fosse presentato nei suoi uffici, secondo i termini della condanna del 2014 per appropriazione indebita e riciclaggio di denaro.

Alexey Navalny, ormai nemico pubblico numero uno del Cremlino, rientra dalla Germania dopo il periodo di convalescenza a seguito del tentato avvelenamento lo scorso 20 agosto con un agente nervino, avvelenamento per il quale ha accusato il Cremlino, che ha sempre negato ogni coinvolgimento. Navalny ha anche accusato il presidente russo Vladimir Putin di provare a impedirgli il rientro con la minaccia dell’arresto. L’oppositore dovrebbe atterrare allo scalo moscovita di Vnukovo alle 19:20 ore locali (17:20 italiane), sbarcando da un volo low-cost Pobeda (gruppo Aeroflot).

