L’amministrazione Trump offre 1.000 dollari agli immigrati illegali per lasciare gli Usa

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump offrirà 1.000 dollari agli immigrati illegali residenti negli Usa che faranno volontariamente ritorno nel proprio Paese d’origine.

L’annuncio è contenuto in una nota diramata oggi dal dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, che ha definito il provvedimento “un’opportunità storica”. “Qualsiasi immigrato clandestino che utilizzi l’app Cbp Home per autoespellersi riceverà anche un sussidio di 1.000 dollari, erogato dopo che il suo rientro nel Paese d’origine sarà stato confermato tramite l’applicazione”, si legge nella nota diramata dalla Homeland Security.

“L’autoespulsione è un modo dignitoso per lasciare gli Stati Uniti e permetterà agli immigrati clandestini di evitare di entrare in contatto con l’Immigration & Customs Enforcement (ICE)”, prosegue il comunicato. “Nonostante il costo, l’utilizzo di Cbp Home ridurrà i costi di espulsione di circa il 70%”, prevede il dipartimento di Washington, secondo cui “attualmente, il costo medio per arrestare, trattenere ed espellere un immigrato clandestino è di 17.121 dollari”. Questo metodo di “auto-deportazione”, secondo la nota citata è già stato utilizzato “con successo”. “Un immigrato clandestino a cui l’amministrazione Biden ha permesso l’ingresso nel nostro Paese ha recentemente utilizzato il programma per ricevere un biglietto aereo da Chicago all’Honduras”, ha fatto sapere il dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti. “Sono già stati prenotati biglietti aggiuntivi per questa settimana e per la prossima”.

Chiunque adotta questo metodo, secondo la nota, non subirà nessuna procedura di detenzione ed espulsione da parte delle forze dell’ordine statunitensi. “Se siete qui illegalmente, l’auto-deportazione è il modo migliore, più sicuro ed economico per lasciare gli Stati Uniti ed evitare l’arresto. Il dipartimento offre ora agli immigrati clandestini assistenza finanziaria per il viaggio e un sussidio per il rientro nel loro Paese d’origine tramite l’app Cbp Home”, ha dichiarato la segretaria per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem. “Questa è l’opzione più sicura per le nostre forze dell’ordine e per gli immigrati e rappresenta un risparmio del 70% per i contribuenti statunitensi. Scaricate l’app Cbp Home OGGI e procedete all’auto-deportazione”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto del controllo dell’immigrazione e dell’espulsione di massa dei migranti illegali negli Usa un punto centrale della sua campagna elettorale, procedendo a migliaia di deportazioni, pubblicando persino le foto degli espulsi in catene, spesso trasferiti in carceri salvadoregne con l’accusa di appartenere a organizzazioni criminali e terroristiche.