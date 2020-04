Meryl Streep canta e prepara un Martini per festeggiare un compleanno su Zoom: il video virale

Meryl Streep, in quarantena, festeggia un compleanno su Zoom cantando e preparandosi un bel Martini. E’ quando mostra un video, subito diventato virale, in cui la nota attrice americana è in accappatoio, struccata, con i capelli in disordine e in procinto di bere un bel cocktail preparato da lei stessa per celebrare il compleanno del leggendario compositore Stephen Sondheim. Meryl Streep, insieme alle amiche Christine Baranski e Audra McDonald, ha dunque trasmesso in diretta su YouTube la videochiamata su Zoom per i 90 anni del drammaturgo; le tre, ognuna da casa propria, rigorosamente in accappatoio bianco e bicchiere in mano hanno intonato un brano del musical Company.

1. Coronavirus, Conte a una giornalista di TPI: “Se avrà responsabilità di governo, scriverà lei decreti migliori” 2. Parenti sì, fidanzati no. Un governo può decidere per legge una gerarchia degli affetti 3. Così è potuto uscire dal carcere 41 bis il boss Pasquale Zagaria: il documento 4. Al Governo è mancato il coraggio di dire che la Lombardia deve riaprire per ultima (di F. Salamida)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Corea del Sud, “I 263 pazienti recidivi al Coronavirus sono falsi positivi” Morto il celebre attore indiano Irrfan Khan: aveva 53 anni "Kim Jong-un è clinicamente morto". E Trump alimenta il giallo