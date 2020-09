Libano: nuova esplosione al porto di Beirut | VIDEO

A poco più di un mese dalla terribile esplosione che ha devastato il porto di Beirut, nella capitale del Libano è scoppiata una nuova deflagrazione, che ha interessato sempre la zona del porto. Secondo le prime informazioni, un grosso incendio è scoppiato all’ingresso del porto, in un magazzino di pneumatici. L’esercito libanese ha confermato l’accaduto e ha esortato i residenti nelle vicinanze ad evacuare la zona. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso. Tanto lo spavento da parte dei cittadini anche se al momento fortunatamente non sembrerebbero esserci feriti, mentre non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incendio.

L’incendio arriva a poco più di un mese dall’esplosione che il 4 agosto scorso devastò il porto e parte della città provocando più di 200 morti e migliaia di feriti. In quell’occasione, la deflagrazione era stata provocata da 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, stipate in un deposito del porto. L’esplosione aveva provocato le veementi proteste dei cittadini, che erano scesi in piazza per chiedere a gran voce le dimissioni del governo. Dimissioni che poi sono arrivate lo scorso 10 agosto.

Notizia in aggiornamento

