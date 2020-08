Libano: due forti esplosioni al porto di Beirut, almeno 10 morti. Le prime immagini

Decine, se non centinaia, di persone sono rimaste ferite in due potenti esplosioni che hanno scosso l’aerea portuale della capitale libanese Beirut, oggi, martedì 4 agosto 2020. In attesa di un bilancio più preciso dei fatti, ci sarebbero almeno dieci vittime secondo quanto riferito da fonti locali. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente in un magazzino. L’onda della potente deflagrazione ha investito un’estesa area della città, distruggendo diversi edifici.

Secondo Al Arabiya e diversi testimoni ci sarebbero state almeno due esplosioni, nella zona del porto. Stando ad alcune fonti libanesi, per ora non confermate, la prima esplosione sarebbe avvenuta in un deposito di fuochi d’artificio. In base a quanto riferisce su Twitter la corrispondente del quotidiano emiratino The National, Joyce Karam, una delle due deflagrazioni avrebbe invece avuto luogo nelle vicinanze della residenza dell’ex primo ministro Saad Hariri. Poco prima, sempre a Beirut, erano scoppiati scontri tra le forze di sicurezza libanesi e i manifestanti scesi in piazza nei pressi del ministero dell’Energia per protestare contro le interruzioni di energia elettrica che possono durare fino a 20 ore.

Alcune persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici circostanti abbattuti dalla deflagrazione: secondo l’agenzia turca Anadolou, è interamente crollato un edificio di tre piani. L’onda d’urto ha mandato in frantumi i vetri e fatto saltare le porte degli edifici per un raggio di diversi chilometri. Alcuni distretti sono rimasti senza elettricità.

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

A essere pesantemente colpito è stato il distretto commerciale di Hamra dove interi negozi sono stati completamente distrutti, finestre infrante e molte macchine danneggiate. Tante persone, insanguinate, si sono affollate fuori dal Clemenceau Medical Center. Un’enorme nuvola di fumo nero ha inghiottito l’intera area portuale. Sui social si moltiplicano le immagini dell’esplosione avvenuta nel periodo della peggiore crisi economica degli ultimi decenni, che ha lasciato quasi la metà della popolazione in povertà; e in un momento in cui gli ospedali sono già messi a dura prova per la pandemia da nuovo Coronavirus.

One minute after I woke up two big explosions happened in #Beirut and I found myself flying back from the hit, I thought the building was going down. Anyway, I am ok, not sure what happened all the area around me in Mar Mkhayel is destroyed like my place. pic.twitter.com/JN2i4IYnjH — Mohamad محمد (@monajem) August 4, 2020



Notizia in aggiornamento*

