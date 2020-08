Beirut, colf salva la bimba dopo l’esplosione | VIDEO

La collaboratrice domestica salva la bambina dai vetri delle finestre andate in frantumi dopo l’esplosione in Libano. Il video è stato pubblicato su Twitter dalla giornalista Luna Safwan: “Questa donna ha compiuto un atto eroico, gli immigrati in Libano meritano più rispetto”.

Leggi anche: 1. “L’esplosione di Beirut è una tragedia annunciata, quel porto è il simbolo della corruzione in Libano” / 2. Libano: almeno 100 morti e oltre 4mila feriti nella deflagrazione al porto di Beirut. Esplose 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio / 3. Libano: devastante esplosione al porto di Beirut. Le impressionanti immagini della deflagrazione / 4. Libano, ferito un militare italiano in un’esplosione al porto di Beirut / 5. Libano, esplosione al porto di Beirut: incidente o attentato? Tutte le ipotesi