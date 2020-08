Libano: le ultime notizie in tempo reale sull’esplosione al porto di Beirut

Continua a salire drammaticamente il bilancio dei morti e dei feriti causati dalla terribile esplosione avvenuta nel pomeriggio di martedì 4 agosto al porto di Beirut, in Libano. L’ultimo bollettino fornito dal ministero della Salute e dalla Croce Rossa, infatti, parla di almeno 100 morti e circa 4mila feriti. La deflagrazione, paragonata dal governatore della capitale libanese Marwan Abboud a quelle di “Hiroshima e Nagasaki” e provocata dall’esplosione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, hanno provocato altre esplosioni a catena, udite fino a Cipro, a 240 chilometri di distanza, e che sono state registrate dai sismologi come l’equivalente di un terremoto di magnitudo 3.3. Di seguito le ultime notizie sull’esplosione al porto di Beirut di oggi, mercoledì 5 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,30 – Premier Libano: esplose 2.750 tonnellate nitrato di ammonio – Dopo diverse voci che si sono rincorse nell’arco di tutta la serata, è arrivata la conferma ufficiale da parte del premier libanese, Hassan Diab: la terrificante deflagrazione al porto di Beirut è stata provocata dall’esplosione di 2.750 tonnellate di ammonio.

Ore 7,10 – Croce Rossa: più di 100 morti – Si aggrava il bilancio della devastante esplosione al porto di Beirut. Secondo quanto riferito dalla Croce Rosse, le vittime sono più di 100 e i feriti oltre 4mila.

Ore 7,00 – Libano: 78 morti e 4mila feriti in esplosione a Beirut – È salito ad almeno 78 morti e circa 4mila feriti il bilancio della devastante esplosione avvenuta al porto di Beirut nel pomeriggio di martedì 4 agosto. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte alla ricerca di superstiti, mentre gli ospedali della capitale, già sovraffollati per l’epidemia di Coronavirus, sono al collasso.

