Morta l’influencer Lamu: l’ex marito le ha dato fuoco durante diretta social

Non ce l’ha fatta l’influencer cinese Lamu, autentica star di Douyin, il Tik Tok localee: la ragazza, 30 anni, è morta in seguito alle ustioni procuratele dall’ex marito, che le ha dato fuoco durante una diretta sui social network. L’aggressione è avvenuta lo scorso 14 settembre: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è piombato in casa di Lamu all’improvviso, cospargendo tutti gli ambienti di benzina e appiccando poi le fiamme. La giovane, che proprio in quegli istanti era in diretta su Douyin con i suoi follower, si è procurata ustioni sul 90 per cento del corpo, secondo quanto riporta la Bbc.

A nulla è servito il ricovero in ospedale: nonostante i tentativi dei medici, Lamu è morta lo scorso 30 settembre. La giovane aveva centinaia di migliaia di follower, che per fortuna non hanno assistito in toto all’aggressione da parte dell’ex marito. Secondo alcune testimonianze, le immagini si sono interrotte poco prima che l’uomo desse fuoco alla casa. Tuttavia, l’audio è rimasto attivo: i seguaci di Lamu, dunque, hanno sentito le sue urla strazianti. Stando al racconto del cognato della vittima, non era la prima volta che Lamu subiva aggressioni dall’ex marito, che è stato posto in stato di fermo dalle autorità e dovrà ora rispondere del reato di omicidio volontario.

La coppia aveva avuto due figli, che oggi hanno 3 e 12 anni. Poi la crisi, che ha spinto Lamu a chiedere il divorzio. E’ stato a quel punto che l’uomo è diventato aggressivo, minacciando ripercussioni se la moglie non l’avesse riaccolto a casa. Fino al tragico epilogo di qualche giorno fa.

