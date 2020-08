Influencer finisce nei guai per avere deturpato una scogliera patrimonio dell’umanità

Influencer deturpa scogliera patrimonio dell’umanità

Un’influencer è finita nei guai per avere deturpato una scogliera patrimonio dell’Unesco. È successo nel Dorset, in Inghilterra, dove Alexandra Milam ha scritto il suo nome sulla roccia della Durdle Door. A riportare la notizia è il Mirror.

L’inchiostro utilizzato dalla influencer avrebbe infatti rovinato la suggestiva roccia calcarea. Le foto hanno fatto il giro dei social, scatenando aspre critiche. Così l’influencer 24enne è stata costretta a scusarsi pubblicamente, mentre alcuni volontari si sono attivati per rimuovere la scritta. “Mi sento malissimo. Desidero esprimere il mio profondo rammarico per il danno che ho arrecato. Ho imparato una lezione enorme, che mi segnerà per sempre”, ha dichiarato la ragazza promettendo donazioni mensili per la preservazione della scogliera.

