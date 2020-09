TikTok, i guadagni da capogiro delle influencer: la classifica delle più pagate

Quanto guadagna una influencer su TikTok? Bastano 60 secondi per ottenere popolarità? A quanto pare sì. A ottenere il primo posto nella classifica delle influencer più pagate del social cinese è proprio una donna, Addison Rae, con 5 milioni di dollari l’anno. La classifica, stilata da Forbes, ha visto primeggiare la Rae, ma anche gli altri quattro posti sono occupati da donne, evidenziando una supremazia femminile. Analizzando l’estate 2019 e quella 2020, è stata stipulata una classifica che rivela quanto guadagnano le influencer su TikTok. Addison Rae, come abbiamo detto, occupa la prima posizione a soli 19 anni: ballerina della Louisiana, ha conquistato i fan (quasi 60 milioni di follower) con movenze twerk, una propria linea di make-up e accordi con American Eagle e Spotify. Non stupisce che il suo guadagno sia di 5 milioni all’anno.

Al secondo posto invece si posiziona Charli D’Amelio, i suoi video sono diventati virali da giugno 2019 e le entrate sono state così alte che la ragazza, appena sedicenne, ha potuto acquistare una casa a Los Angeles. Ad oggi è seguita da 86 milioni di fan su TikTok e il guadagno si aggira attorno ai 4 milioni di dollari all’anno. Al terzo posto c’è sua sorella, Dixie D’Amelio, con 2,9 milioni di dollari e 37,8 milioni di follower: a differenza della sorella, è una testimonial di brand di cosmesi e abbigliamento.

Al quarto posto della classifica delle influencer più pagate su TikTok vediamo Loren Gray, seguita da 47,2 milioni di follower il cui guadagno è di 2,6 milioni all’anno. Loren non ha manager o agenti che svolgano il lavoro al posto suo, grazie alla partnership con Virgin dal 2018 ha prodotto otto singoli e ha stipulato accordi marketing con multinazionali come Hyundai e Burger King. Al quinto posto spunta il primo nome maschile: Josh Richards, con i suoi 1,5 milioni di dollari all’anno.

Non sono soltanto straniere le influencer di spicco su Tik Tok, c’è spazio anche per le rivelazioni italiane: è il caso di Elisa Maino, seguita da 5,4 milioni di follower e Virginia Montemaggi, seguita da 4,9 milioni.

Com’è stata stipulata questa classifica? Come spiega Forbes: ” Abbiamo stimato gli utili al lordo delle imposte che queste star hanno ottenuto dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020. Per stimare ciò che hanno guadagnato, abbiamo parlato con gli stessi influencer, con i loro agenti, manager, operatori di marketing e investitori. Questo elenco si concentra su star native di TikTok e, per questo motivo, non include celebrità tradizionali come Dwayne Johnson e Jason Derulo o YouTuber come Zach King e David Dobrick, che hanno tutti milioni di follower su TikTok.”

