Si suicida in diretta e il video diventa virale su TikTok: i gestori non riescono a rimuoverlo

Ronnie McNutt, un uomo di 33 anni ex veterano dell’esercito, si è tolto la vita lo scorso 31 agosto e lo ha fatto in diretta Facebook. L’uomo, dopo aver perso il lavoro ed essere stato lasciato dalla fidanzata, aveva deciso di uccidersi in diretta Facebook con un colpo di fucile in faccia. E, mentre Facebook ha immediatamente eliminato il video dai social, poco dopo quelle immagini sono arrivate su TikTok diventando virali e impossibili da eliminare per il social media cinese. In poche ore, le condivisioni sono schizzate alle stelle e, traendo forza dall’algoritmo, il video veniva proposto a milioni di utenti in tutto il mondo, arrivando anche agli occhi dei minori, tra i più assidui frequentatori di TikTok.

Coloro che gestiscono il social cinese non sono ancora riusciti ad eliminare definitivamente il video, poiché alcuni utenti continuano a caricarlo, magari inserendolo in altri video all’apparenza innocui. Di conseguenza, la società che gestisce TikTok (Bytedance) ha pubblicato un comunicato stampa per mettere in guardia i propri utenti: “I nostri sistemi hanno individuato ed eliminato automaticamente queste clip, che violano le nostre politiche contro i contenuti che mostrano, incitano e glorificano il suicidio. Stiamo eliminando gli account che provano ripetutamente a caricare il video”. Infine, il comunicato termina: “Apprezziamo la collaborazione dei membri della community, che hanno segnalato i contenuti ed intimato gli altri utenti a non condividere il video in rispetto della persona e della sua famiglia”.

