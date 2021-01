Jake Angeli digiuna in cella. La mamma: “Mangia solo bio”

Il “super uomo” con il copricapo da bisonte che a torso nudo ha guidato l’assalto al Congresso interrompendo la democratica ratifica della vittoria del presidente eletto Joe Biden “fa i capricci” in cella. Jake Angeli, il 32enne divenuto simbolo delle violenze di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio, nelle quali sono morte 5 persone, fra cui un agente di polizia, è stato arrestato e in carcere si rifiuta di mangiare. Il violento manifestante trumpiano mangia solo cibo biologico. Già il suo avvocato, Gerald Williams, aveva dichiarato che lo sciamano di Qanon segue una dieta molto ristretta, anche se non aveva saputo spiegare se la scelta era legata a motivi religiosi o di salute. A chiarire la situazione sui gusti alimentari di Jake Angeli ci ha pensato la mamma, Martha Chansley, che preoccupata ha spiegato: “Sta male se non mangia cibo organico“. Intanto, la data dell’udienza per Jake Angeli è stata fissata per venerdì, e il giudice Deborah Fine ha chiesto alle autorità di risolvere il problema, aggiungendo che Chansley, questo è il vero cognome di Angeli, “deve mangiare”.

