Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo

Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove oltre 1.440 morti persone sono rimaste uccise e più di 18.550 sono state ferite dall’inizio della guerra. Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe anche in Libano: oltre 850 le vittime registrate e più di 2.100 i feriti dalla ripresa dei bombardamenti israeliani contro Hezbollah, che hanno anche provocato quasi un milione di sfollati. La Repubblica islamica e il gruppo armato sciita hanno risposto con attacchi missilistici contro lo Stato ebraico, le basi Usa e i loro alleati nel Golfo, dove sono state uccise quasi una quarantina di persone dal 28 febbraio scorso. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo 2026, sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran.

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DIRETTA

Ore 11,30 – Libano: 2 morti in un raid di Israele nel sud – Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco aereo condotto questa mattina nel villaggio di Jmeijmeh, nel distretto di Bint Jbeil, nel sud del Libano, dalle forze armate di Israele (Idf). Lo riferisce un corrispondente l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui continuano i bombardamenti di artiglieria israeliani sulle località vicine di Zibqin e Jabal al-Batoum. Altre tre vittime erano state registrate questa mattina nella città di Bint Jbeil in un altro raid di Israele.

Ore 11,15 – Kuwait: due paramedici feriti dalla caduta delle schegge di un missile iraniano – Due paramedici sono rimasti feriti oggi in Kuwait a seguito della caduta delle schegge di un missile lanciato dall’Iran che hanno colpito un ambulatorio. Lo riferisce il ministero della Salute del Kuwait in una nota citata dall’agenzia di stampa ufficiale locale Kuna, secondo cui entrambi i feriti versano in condizioni stabili

Ore 10,55 – Libano: 3 morti in un raid di Israele nel sud – Almeno tre persone sono state uccise e un imprecisato numero sono rimaste ferite in un attacco aereo condotto questa mattina nella città di Bint Jbeil, nel sud del Libano, dalle forze armate di Israele (Idf). Lo riferisce un corrispondente dell’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui “i feriti sono stati trasportati negli ospedali della città”.

Ore 10,45 – Iran: pubblicato un messaggio sui profili social di Larijani. Ma è giallo sulla sua sorte – Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social, il cui contenuto però non smentisce le dichiarazioni di Israele secondo cui l’ex presidente del Parlamento iraniano sarebbe rimasto vittima di un attacco aereo condotto nella notte dalle Idf a Teheran insieme al comandante delle forze paramilitari Basij, Gholamreza Soleimani. “In occasione della cerimonia funebre dei guerrieri della Marina della Repubblica Islamica dell’Iran: il loro ricordo rimarrà per sempre nei cuori della nazione iraniana e questi martiri costituiranno per molti anni le fondamenta dell’Esercito della Repubblica Islamica nella struttura delle forze armate. Chiedo a Dio Onnipotente di concedere a questi cari martiri i più alti onori”, si legge nel messaggio presumibilmente scritto a mano da Larijani e pubblicato sui social, che non contiene alcun riferimento all’attacco aereo né alle rivendicazioni di Israele. Il messaggio era stato annunciato in precedenza dalle agenzie di stampa iraniane Tasnim e Mehr, sottintendendo che questo avrebbe fornito la prova della sua sopravvivenza al raid.

Ore 10,40 – Israele, il ministro della Difesa Katz: “Larijani è rimasto ucciso in un raid a Teheran” – Il ministro della Difesa di Israele Israel Katz ha confermato che il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, è stato ucciso in un raid aereo israeliano su Teheran la scorsa notte, in cui è stato ucciso anche il comandante delle forze paramilitari Basij, Gholamreza Soleimani. “Larijani e il comandante dei Basij sono stati eliminati durante la notte e si sono uniti al capo del programma di annientamento, Khamenei, e a tutti i membri eliminati dell’asse del male, nelle profondità dell’inferno”, ha dichiarato Katz in una nota pubblicata dal suo ufficio. La notizia non è stata confermata dall’Iran, anzi. Secondo le agenzie di stampa iraniane Tasnim e Mehr, Larijani è vivo e un suo messaggio verrà “pubblicato” a breve.

Ore 10,30 – Golfo, Ukmto: “Colpita una petroliera al largo degli Emirati Arabi, nessuna vittima” – Una petroliera, ancorata a 23 miglia nautiche a est del porto di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, è stata colpita oggi da un “proiettile di provenienza sconosciuta”, provocando “danni strutturali di lieve entità” senza però ferire alcun membro dell’equipaggio. Lo riferisce l’Organizzazione per il commercio marittimo del Regno Unito (Ukmto), secondo cui “non è stato segnalato alcun impatto ambientale”. Dal 28 febbraio al 17 marzo, secondo l’Organizzazione britannica, almeno 17 attacchi simili hanno interessato navi operanti nel Golfo Arabico, nello Stretto di Hormuz, nel Golfo dell’Oman e nelle aree circostanti.

Ore 10,20 – Iran, media di regime: “Larijani è vivo e presto pubblicherà a breve un messaggio” – Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, è vivo e a breve pubblicherà un suo messaggio. Lo riferiscono le agenzie di stampa iraniane Tasnim e Mehr, secondo cui il messaggio verrà “pubblicato tra pochi minuti”. Larijani era stato preso di mira in un raid aereo condotto nella notte dalle forze armate di Israele (Idf) a Teheran, in cui secondo le Idf sarebbe invece rimasto ucciso il comandante delle forze paramilitari Basij, Gholamreza Soleimani.

Ore 10,00 – Iran: Israele rivendica l’uccisione del capo dei Basij in un raid a Teheran – Le forze armate di Israele (Idf) rivendicano l’uccisione di Gholam Reza Soleimani, comandante dei paramilitari Basij in un attacco aereo condotto oggi nella capitale dell’Iran, Teheran. Lo comunicano le Idf in una nota pubblicata sui social, secondo cui “l’assassinio di Soleimani si aggiunge alle decine di alti comandanti delle forze armate del regime terroristico iraniano eliminati nel corso dell’operazione e costituisce un altro grave colpo ai sistemi di comando e controllo della sicurezza del regime”. La notizia non è stata ancora confermata dall’Iran.

Ore 9,45 – Libano: 5 soldati dell’esercito feriti in un raid di Israele – Almeno cinque soldati dell’esercito libanese sono rimasti feriti oggi in un attacco aereo israeliano nel sud del Paese dei Cedri. Lo riferisce l’esercito di Beirut in una nota pubblicata sui social, citata dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui il raid ha colpito un’auto e una motocicletta nella località di Qaqaiyat al-Jisr, nel distretto meridionale di Nabatieh.

Ore 9,30 – Iran, media: raid di Israele prende di mira Larijani e il capo dei Basij – Le forze armate di Israele (Idf) hanno preso di mira il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, e il comandante delle forze paramilitari Basij, Gholamreza Soleimani, durante un raid aereo condotto nella notte in Iran. Lo riferiscono i quotidiani israeliani Yedioth Ahronoth e Haaretz, citando fonti delle Idf, secondo cui però non è chiaro se Larijani e Soleimani siano rimasti uccisi o feriti nell’attacco. La notizia non è stata confermata ufficialmente dalle Idf ma, durante una conferenza stampa tenuta in mattinata, il capo di Stato maggiore delle forze armate Eyal Zamir, ha affermato che “durante la notte sono stati registrati anche significativi successi in termini di eliminazione di obiettivi, con il potenziale di influenzare i risultati della campagna e le missioni delle Idf”.

Ore 9,00 – Iraq: Baghdad tratta con l’Iran il passaggio delle petroliere attraverso Hormuz – Il governo dell’Iraq sta trattando un accordo con l’Iran per consentire alle petroliere irachene di attraversare lo Stretto di Hormuz. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale irachena Ina, citando fonti del ministero del Petrolio di Baghdad, secondo cui i negoziati sono ancora in corso. In un’intervista concessa oggi all’emittente qatariota al-Jazeera invece il ministro del Petrolio iracheno Hayan Abdul-Ghani ha dichiarato che un’intesa è già stata raggiunta. Ieri, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi aveva annunciato che lo Stretto di Hormuz “è aperto, ma chiuso ai nostri nemici”. Intanto, secondo l’agenzia di stampa ufficiale irachena Ina, Baghdad lavora anche alla ripresa delle esportazioni verso la Turchia attraverso l’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, nel tentativo di compensare le mancate partenze dovute al blocco dello Stretto.

Ore 8,00 – Libano: continuano i bombardamenti di Israele nel sud – Le forze armate di Israele (Idf) hanno bombardato diverse località nel sud del Libano e nei dintorni della capitale Beirut alle prime ore di oggi, mentre continuano l’invasione del Paese dei Cedri. I raid, l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, hanno colpito le località di Debaal, nel distretto di Tiro, Habbouch, nella zona di Nabatiyeh, Khiam, nel circondario di Marjeyoun, tre quartieri meridionali di Beirut e l’area di Doha Aramoun, a sud della capitale, dove è rimasta ferita una donna di origine etiope. Intanto l’esercito israeliano ha annunciato che le truppe della 36esima Divisione dell’Idf hanno iniziato a condurre operazioni nel Libano meridionale nell’ambito dell’offensiva di terra lanciata da Israele nel sud del Libano. “Le forze della 36ª Divisione si sono unite all’operazione di terra concentrata ed estesa nel Libano meridionale (…) al fine di estendere la zona di difesa avanzata nel nord di Israele (…) e creare un ulteriore livello di sicurezza per i residenti del nord”, ha fatto sapere sui social l’Idf, secondo cui la 36esima Divisione dell’esercito opererà nella zona “insieme alla 91esima Divisione”. Un annuncio che segue lo schieramento della Brigata Golani dalla Striscia di Gaza al Libano meridionale.

Ore 7,30 – Israele: 3.530 feriti dall’inizio della guerra all’Iran – Almeno 3.530 persone sono rimaste ferite in Israele dall’inizio della guerra scatenata da Tel Aviv e dagli Usa contro l’Iran. Lo ha comunicato oggi in una nota il ministero della Salute israeliano, secondo cui attualmente almeno 86 persone sono ancora ricoverate in ospedale, di cui otto versano in gravi condizioni.

Ore 7,00 – M.O.: diverse esplosioni udite a Doha e Dubai. Attaccata l’ambasciata Usa a Baghdad – Una serie di esplosioni sono state udite oggi Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e a Doha, in Qatar, mentre è stata presa di mira anche l’ambasciata statunitense a Baghdad, Iraq. La notizia è stata divulgata dall’agenzia di stampa francese Afp e confermata dall’emittente qatariota al-Jazeera. Intanto sui social il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha riferito di aver intercettato un attacco missilistico. Fonti delle forze di sicurezza locale hanno dichiarato all’agenzia di stampa Afp che quello contro l’ambasciata Usa nella capitale dell’Iraq è stato il “più intenso attacco dall’inizio” della guerra.