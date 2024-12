Esteri / Gaza: 45.338 morti dal 7 ottobre 2023, 21 solo nelle ultime 24 ore. Israele fa pressioni sull'Ue per designare gli Houthi come organizzazione terroristica. Il ministro della Difesa Katz minaccia: "Prenderemo di mira i leader del gruppo in Yemen". Siria: le fazioni ribelli si accordano per sciogliere tutti i gruppi armati nelle forze di sicurezza statali