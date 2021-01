Usa, il Partito democratico presenta ufficialmente la richiesta di impeachment per Trump

Usa, il Partito democratico presenta la richiesta di impeachment contro Trump

Il partito democratico ha presentato ufficialmente alla Camera l’articolo che richiede l’impeachment contro Donald Trump: la richiesta è quella di mettere il presidente uscente (per la seconda volta) in stato d’accusa per aver “incitato l’insurrezione” che ha portato all’assalto del Congresso mercoledì 6 gennaio. L’atto, un articolo di quattro pagine che ha come primi firmatari i deputati David Cicilline, Ted Lieu e Jamie Raskin, non è stato letto durante la seduta alla Camera perché ancora non è stato portato in aula per il voto, che probabilmente avrà luogo mercoledì prossimo.

Intanto i dem attendono il voto sulla richiesta di rimuovere Trump dalla carica ricorrendo al 25esimo emendamento, presentata al vice presidente Mike Pence. I repubblicani hanno già detto di essere contrari e si sono opposti al passaggio all’unanimità della risoluzione, ma affinché la richiesta sia accolta è sufficiente che la maggioranza dei membri che compongono il gabinetto la voti insieme al vice presidente.

