Harry e Meghan, la resa dei conti: il primo faccia a faccia con la Regina Elisabetta

Harry e Meghan, oggi il vertice d’emergenza con la Regina e il principe Carlo

Il principe Carlo ha indetto una riunione di emergenza oggi, lunedì 13 gennaio, a Sandringham per discutere sui futuri ruoli del principe Harry e di Meghan Markle all’interno della Famiglia Reale. Al vertice è presente anche la Regina Elisabetta II e il principe William, mentre Meghan si unirà al summit in collegamento telefonico dal Canada.

Harry e Meghan lo scorso mercoledì 8 gennaio hanno annunciato di volere abbandonare lo status di membri “senior” della Royal Family e di trasferirsi in Nord America (Canada, Stati Uniti).

La notizia ha sconvolto la Casa Reale ma soprattutto la Regina che non aveva ricevuto alcun preavviso dal nipote. Al vertice previsto oggi William e Harry si troveranno per la prima volta faccia a faccia dallo scoppio della crisi in seno alla Royal Family.

Il principe William, secondo alcune indiscrezioni, soffre il distacco del fratello minore: “Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita – ha confidato a un amico – e adesso non posso più farlo: siamo entità separate”.

Nell’ordine del giorno il “ruolo ufficiale” dei duchi di Sussex. Dalle prime indiscrezioni si apprende che Harry e Meghan potranno mantenere il titolo di Altezze Reali.

L’altra questione che viene posta sul tavolo del vertice riguarda il denaro che la coppia riceverà dalla Regina e dal principe Carlo e su che tipo di accordi commerciali la coppia sarà autorizzata a finalizzare.

Nella trattativa è coinvolto anche il governo britannico. L’esecutivo guidato dal premier Boris Johnson potrebbe accordare ai duchi di Sussex la funzione di “ambasciatori del Commonwealth”, con base in Canada.

Una prima bozza di soluzione della crisi tra Harry e Meghan e la Famiglia Reale potrebbe essere resa pubblica dalla Regina Elisabetta già mercoledì 15 gennaio.

