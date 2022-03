Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 11 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Sedicesimo giorno di guerra in Ucraina: nonostante i tentativi di mediazione, infatti, il conflitto prosegue con la Russia che appare più determinata che mai a raggiungere i suoi obiettivi. Nella giornata di ieri (qui la cronaca), intanto, sono andati a vuoto i negoziati tra i due Paesi, i cui rispettivi ministri degli Esteri si sono incontrati in Turchia. L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, invece, è volato a Mosca per incontrare Vladimir Putin e tentare una mediazione, mentre il presidente francese Macron si è detto “pessimista” e “preoccupato”. Nel frattempo, Usa e Regno Unito si sono dette dalla possibilità che Mosca utilizzi armi chimiche nel conflitto. Di seguito le principali notizie di oggi sulla guerra in Ucraina e gli ultimi aggiornamenti in diretta:

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 7,50 – Regno Unito: “Attacco a Kiev nei prossimi giorni” – Secondo i servizi di intelligence del Regno Unito le truppe russe stanno iniziando a riposizionarsi in vista di un “probabile” attacco a Kiev nei prossimi giorni.

Ore 7,30 – Zelensky: “Attacco su corridoio umanitario” – “Mariupol e Volnovakha restano completamente bloccate. Anche se abbiamo fatto tutto il possibile per far funzionare i corridoi umanitari, da parte russa non c’è stato il cessate il fuoco”: lo ha dichiarato sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui, vicino Mariupol “carri armati russi hanno aperto deliberatamente il fuoco sul corridoio umanitario, che è un corridoio di vita”.

Ore 7,10 – Bombardato un asilo a Dnipro – Secondo i servizi di emergenza statali ucraini, tre attacchi aerei russi hanno colpito un asilo e un condominio a Dnipro provocando la morte di un civile. “Intorno alle 6.10 ci sono stati tre attacchi aerei in città, che hanno colpito un asilo nido e un condominio” hanno riferito i servizi di emergenza secondo cui è stata colpita anche una fabbrica di scarpe, attualmente in fiamme.

Ore 7,00 – La Russia chiede riunione Consiglio Sicurezza Onu – La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu per discutere le “attività biologiche militari americane in Ucraina”. Lo afferma Dmitry Polyanskiy, della missione permanente russa all’Onu.

