Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 10 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Continua, dopo due settimane, il conflitto tra Russia e Ucraina. Oltre 1300 i morti, con Kiev che accusa di “genocidio”. Intanto il presidente ucraino Zelensky parla di possibili compromessi con Mosca. In alcune città è in vigore un cessate il fuoco per permettere la fuoriuscita dei civili. Drammatiche le immagini da Mariupol, dove raid aerei russi hanno colpito un ospedale pediatrico. Sul fronte diplomatico, la Cina accusa la Nato di aver spinto la Russia al conflitto. Lo scontro riguarda anche la centrale nucleare di Chernobyl, che resta senza corrente, ma al momento la situazione non desta preoccupazioni. Draghi: “Crisi umanitaria senza precedenti, in Italia oltre 23mila profughi”. (Qui la cronaca della giornata di ieri). Di seguito le principali notizie di oggi sulla guerra in Ucraina e gli ultimi aggiornamenti in diretta:

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 07.00 – Di Maio, da Zelensky aperture importanti, parli Putin – “Zelensky ha lanciato aperture importanti, ha parlato di compromesso. Adesso è Putin che deve dare risposta”: lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Controcorrente su Rete4.

Ore 06.00 – Zelensky: “Niente no-fly zone? Allora dateci caccia e sistemi antiaerei” – Dal momento che l’Occidente non intende creare una no-fly zone sull’Ucraina, “potrebbe darci gli aerei da combattimento ed i sistemi di difesa aerea con cui potremmo mettere in sicurezza i nostri cieli”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al settimanale tedesco Die Zeit.

Ore 06.00 – Draghi: emergenza umanitaria senza precedenti – In Ucraina “la crisi umanitaria è senza precedenti dal Dopoguerra e per farvi fronte l’Unione ha applicato, per la prima volta dal 2001, la direttiva sulla protezione temporanea e anche questo testimonia la compattezza dell’Unione

