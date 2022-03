Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 9 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Quattordicesimo giorno di guerra in Ucraina: nonostante le aperture di Zelensky alla Russia su Donbass e Crimea e la tregua temporanea per l’evacuazione dei civili attraverso i corridoi umanitari, le tensioni tra i due Paesi non accennano a diminuire. Intanto, Stati Uniti e Regno Unito hanno annunciato l’embargo su gas e petrolio russo, mentre l’Ue ha presentato un piano per ridurre la dipendenza dei Paesi dell’Unione dal gas russo. La Polonia, nel frattempo, ha annunciato che metterà a disposizione degli Usa i suoi Mig trasferendoli immediatamente nella base militare di Ramstein, in Germania (qui la cronaca della giornata di ieri). Di seguito le principali notizie di oggi sulla guerra in Ucraina e gli ultimi aggiornamenti in diretta:

Ore 09.35 – Concordato cessate il fuoco 9-21, evacuazione attraverso 6 corridoi – Ucraina e Russia hanno concordato un cessate il fuoco dalle ore 9:00 alle 21:00 di oggi per evacuare la popolazione attraverso sei corridoi. Lo riporta l’agenzia di stampa Interfax. “Alle 5.30 di stamattina abbiamo ricevuto il messaggio dalla Federazione Russa che conferma i nostri corridoi umanitari”, ha annunciato la vicepremier ucraina Iryna Vereschuk.

Ore 09.00 – Colloquio telefonico Draghi-Macron – In vista del Consiglio europeo informale, previsto domani e dopodomani a Parigi, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente francese Emmanuel Macron nel corso della quale sono stati esaminati gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina e le sue conseguenze sull’economia europea. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Ore 08.30 – Heineken: stop produzione e vendita birra in Russia – Heineken interrompe la produzione, la pubblicità e la vendita di birra in Russia. Lo scrive Bloomberg citando una dichiarazione dell’azienda olandese produttrice di birra che valuterà opzioni strategiche per il futuro delle sue operazioni russe.

Ore 07.40 – Ucraina, allarme AIEA: interrotta trasmissione dati Chernobyl – I sistemi che permettono di controllare a distanza i materiali nucleari della centrale di Chernobyl in Ucraina, sotto controllo russo, hanno smesso di trasmettere i dati all’Agenzia internazionale dell’energia atomica: l’allarme è della stessa AIEA. La Russia ha preso il controllo della centrale nucleare, uno dei primi obiettivi strategici raggiunti dopo l’invasione del Paese iniziata il 24 febbraio scorso, facendo temere per possibili incidenti 36 anni dopo la peggior catastrofe nucleare della storia, avvenuta proprio a Chernobyl nell’aprile del 1986. Fino a quando i dati sono stati disponibili, l’organismo di Vienna non aveva rivelato aumenti dei livelli di radioattività.

Ore 07.30 – Usa bocciano offerta jet polacchi da mandare a Ucraina – Gli Usa pensano che l’offerta della Polonia di consegnare all’esercito americano stanziato in Germania i suoi Mig-29 per poi girarli all’Ucraina non sia “attuabile”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby.

Ore 07.27 – Difesa Regno Unito: “Per ora fallita presa russa di Kiev” – È per ora fallita la conquista di Kiev da parte delle forze armate russe, che si trovano a Nord della capitale ucraina: lo scrive nel suo aggiornamento sulla situazione l’intelligence del ministero della Difesa britannico. “Le forze russe non sono riuscite ad avere una svolta significativa a nord di Kiev, e le forze ucraine sembrano finora essere riuscite ad abbattere gli aerei nemici”, si legge nel bollettino. “I combattimenti a nord-ovest di Kiev rimangono in corso con le forze russe che non riescono a fare alcun passo avanti significativo – spiega il ministero – Le difese aeree ucraine sembrano aver goduto di un notevole successo contro i moderni aerei da combattimento della Russia, probabilmente impedendo loro di raggiungere qualsiasi grado di controllo dei cieli”.

Ore 07.00 – Russia, pieno controllo su centrale Zaporizhzhya – La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya sarebbe ora sotto il pieno controllo delle forze militari russe. Lo riferisce la Guardia nazionale russa. Circa 240 militari ucraini a guardia della centrale avrebbero deposto le armi “per tornare a casa”, aggiungono i militari di Mosca, che precisano che le attività della centrale proseguono regolarmente

Ore 7.00 – Wsj: “Leader Arabia-Emirati rifiutano telefonata di Biden” – La Casa Bianca ha tentato inutilmente di organizzare una telefonata tra Joe Biden e i leader di fatto di Arabia Saudita ed Emirati mentre lavorava alla costruzione di una coalizione internazionale per sostenere Kiev e frenare i prezzi del petrolio. Lo scrive il Wall Street Journal. Il principe saudita Mohammed bin Salman e lo sceicco degli Emirati Mohammed bin Zayed al Nahyan hanno rifiutato di parlare con Biden nelle ultime settimane, delusi dal debole supporto Usa nella guerra in Yemen e preoccupati dall’ accordo sul nucleare iraniano. Secondo il giornale, che cita dirigenti Usa e del Medio Oriente, Bin Salman vorrebbe inoltre l’immunità legale negli Usa, dove ha varie cause pendenti, tra cui quella per l’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Leggi anche: 1. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin / 2. Reportage – Chi sono i figli ribelli di Putin: la generazione russa che si oppone alla guerra in Ucraina / 3. Altro che sanzioni: l’Italia si inchina allo Zar e sugli amici di Putin piovono onorificenze