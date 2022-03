Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 8 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Si è tenuto ieri un terzo round di colloqui tra la Russia e l’Ucraina, ma un accordo su una tregua è ancora lontano. Presto le due delegazioni si incontreranno per una nuova serie di negoziati. Intanto si intensifica l’offensiva russa nel Paese, con le sirene antiaeree che a Kiev tornano a risuonare con insistenza anche se la Russia ribadisce di essere pronta al cessate il fuoco per consentire i corridoi umanitari in Ucraina dalle ore 10 di Mosca (le ore 8 italiane) di oggi. I cessate il fuoco locali interesseranno le città di Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv and Mariupol. Il presidente Zelensky: “Putin vuole distruggere l’umanità, quanti morti servono ancora all’Occidente per agire?”. Intanto il Cremlino ha varato una lista di Paesi a lei ostili, tra cui anche l’Italia. Di seguito le principali notizie di oggi sulla guerra in Ucraina e gli ultimi aggiornamenti in diretta:

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 12,10 – Mattarella, fermare deriva anche se comporta costi – “Opporsi, oggi, a questa deriva di scontri e di conflitti comporta dei prezzi; potrebbe provocare dei costi alle economie dei paesi che vi si oppongono ma questi sarebbero di gran lunga inferiori a quelli che si pagherebbero se quella deriva non venisse fermata adesso”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale in occasione della Giornata della donna a proposito del conflitto in corso in Ucraina. Nel suo intervento Mattarella ha ricordato che le donne ucraine sono state colpite in questi giorni “da una violenza inattesa, crudele, assurda”. “Alle donne ucraine deve giungere il nostro sostegno. Nel nostro Paese è presente da molti anni una integrata e apprezzata comunità ucraina. Il loro impegno professionale ci è di grande aiuto, fanno spesso parte delle nostre famiglie, e noi desideriamo esprimere loro gratitudine e vicinanza in questi giorni così drammatici”, ha detto Mattarella, che ha chiesto il ritiro delle forze di occupazione. “L’indifferenza di fronte all’arbitrio e alla sopraffazione è il peggiore dei mali. In gioco non c’è solo la libertà di un popolo ma la pace, la democrazia, il diritto, la civiltà dell’Europa e dell’intero genere umano”.

Ore 12,05 – Shell sospende acquisti petrolio russo – Shell uscirà dai progetti legati a gas e petrolio in Russia e sospenderà gli acquisti spot di greggio russo come prima misura immediata. Lo ha annunciato la compagnia britannica in un comunicato, in cui ha dichiarato che chiuderà anche tutte le sue stazioni di servizio nel paese, scusandosi

Ore 12,00 – Xi: Cina, Francia e Germania sostegano colloqui di pace – Xi Jinping ha dichiarato che Cina, Francia e Germania dovrebbero sostenere congiuntamente i colloqui di pace tra Russia e Ucraina, dopo il colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Secondo quanto riportato dai media statali, il presidente cinese ha detto che qualsiasi sforzo a favore di una risoluzione pacifica della crisi in Ucraina dovrebbe essere sostenuto. Xi ha definito la situazione “preoccupante” e ha detto che la priorità è impedire che l situazione peggiori o esca fuori controllo.

Ore 11,50 – Kiev, attacco russo a corridoio umanitario Mariupol – La Russia sta violando le condizioni di cessate il fuoco per il corridoio umanitario a Mariupol, nel sud dell’Ucraina. È quanto sostenuto dal ministero della Difesa di Kiev, secondo cui le truppe di Mosca hanno “lanciato un attacco in direzione del corridoio umanitario”. Mezz’ora fa, la vice premier ucraina Irina Vereshchuk ha annunciato l’apertura di un secondo corridoio umanitario tra Mariupol e Zaporizhia.

Ore 11,45 – Kuleba, a Mariupol la Russia tiene i civili in ostaggio – Il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba, ha lanciato un duro attacco contro la Russia, accusata di impedire l’evacuazione della città portuale di Mariupol. “La Russia tiene in ostaggio 300mila civili a Mariupol, impedisce l’evacuazione umanitaria nonostante gli accordi con la mediazione della Croce rossa internazionale”, ha detto Kuleba su Twitter. “Un bambino è morto di disidratazione (!) ieri! I crimini di guerra fanno parte della strategia deliberata della Russia”, ha continuato il capo della diplomazia ucraina, che giovedì dovrebbe incontrare il suo omologo russo in Turchia. “Esorto tutti gli stati a chiedere pubblicamente: Russia, lasciate andare le persone!”

Russia holds 300k civilians hostage in Mariupol, prevents humanitarian evacuation despite agreements with ICRC mediation. One child died of dehydration (!) yesterday! War crimes are part of Russia’s deliberate strategy. I urge all states to publicly demand: RUSSIA, LET PEOPLE GO! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022

Ore 11,42 – Unhcr, due milioni di profughi hanno lasciato l’Ucraina – “Oggi il totale dei rifugiati dall’Ucraina è arrivato a due milioni”. Lo ha detto su Twitter l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi.

Ore 11,40 – Zelensky contro le “promesse” vuote dei paesi occidentali – “Sono 13 giorni che sento promesse, 13 giorni che ci viene detto che riceveremo aiuto dal cielo, che ci saranno aerei, che ci saranno consegnati”, ha detto oggi il presidente ucraino.

Ore 11,30 – Elettricità, prezzo alle stelle: +50% in una settimana – Balza il prezzo medio di acquisto dell’energia nella borsa elettrica nella settimana conclusa domenica 6 marzo. Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme), che ha registrato un prezzo medio di acquisto dell’energia elettrica (Pun) pari a 325,64 euro/MWh (+109,00 euro/MWh, +50,3% rispetto alla settimana precedente). I prezzi medi di vendita, ovunque in rialzo, sono variati tra 315,53 euro/MWh del Sud e 328,37 euro/MWh del Nord e Centro Nord.

Ore 11,20 – Yanukovich a Zelensky: “Ferma la guerra” – L’ex presidente dell’Ucraina, Viktor Yanukovich, andato in esilio dopo le proteste del 2014, ha chiesto all’attuale capo di stato ucraino Volodymyr Zelensky di “fermare lo spargimento di sangue” e raggiungere un accordo di pace. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, Yanukovichl, che attualmente vive in Russia, ha detto di volersi “rivolgersi a Volodymyr Zelensky in veste presidenziale e anche un po’ paterna”.

Ore 11,10 – Draghi, colloquio con presidente Azerbaigian – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. I due leader hanno discusso la situazione sul terreno in Ucraina e l’ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale, in particolare nel settore energetico.

Ore 11,00 – Gas: prezzi europei vicini a massimi – Prezzi europei del gas vicini ai massimi dopo che ieri il vice presidente russo Aleksandr Novak ha paventato l’ipotesi del blocco delle forniture tramite il Nord Stream 1 in risposta allo stop imposto dalle sanzioni europee al Nord Stream 2. Anche se, ha spiegato, “finora non abbiamo preso alcuna decisione, nessuno ne beneficerebbe”. Dopo che ieri le quotazioni hanno superato i 300 euro/Mwh, attualmente si atttestano a 234 euro/Mwh (+2,9%).

Ore 10,50 – Russia, con Usa si torni a coesistenza pacifica come in Guerra fredda – Il ministero degli Esteri russo ha chiesto che Russia e Stati Uniti tornino al principio della coesistenza pacifica, come avveniva durante la Guerra Fredda. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ifax.

Ore 10,40 – Intervista Abc, Zelensky: no a ultimatum ma possibile compromesso – “Possiamo discuterne e trovare un compromesso su come le persone ci vivono”. Lo ha detto ieri Zelensky nell’intervista con l’emittente statunitense Abc, in riferimento al riconoscimento della Crimea come russa e delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk come indipendenti, tra le condizioni chieste dal Cremlino per porre immediatamente fine all’offensiva, oltre alla modifica della costituzione con il divieto di entrare in qualsiasi blocco. Nell’intervista Zelensky ha detto di non essere disposto ad accettare ultimatum, ma di avere “una possibile soluzione a questi tre punti chiave”.

Ore 10,30 – Regno Unito, Johnson incontra gruppo Visegrad – Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha incontrato oggi a Londra i membri del Gruppo Visegrád: Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Johnson ha elogiato i paesi per aver fornito “sostegno vitale al popolo ucraino”. “Siamo chiari nella nostra missione: Putin deve fallire”, ha detto in un tweet.

Ore 10,20 – Ucraina, Russia si prepara a ostacolare corridoi umanitari – “La parte russa si sta preparando a interrompere l’attività dei corridoi umanitari e manipolarne il percorso per costringere le persone ad andare dall’altra parte”. Lo ha detto la vice premier ucraina Irina Vereshchuk, secondo quanto riportato dal Centro per la comunicazione strategica e la sicurezza dell’informazione ucraino.

The first stage of civilian evacuation from Sumy has just begun. The Russian Defense Ministry has officially agreed to the humanitarian corridor in a letter to the Red Cross. pic.twitter.com/NvTxVUZMpJ — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 8, 2022

Ore 10,10 – Borse europee: rimbalzano, Milano la migliore a +2,9% – Dopo un’apertura in deciso calo sulla scia dei timori che la guerra in Ucraina colpisca duramente la crescita globale, a meno di un’ora dall’inizio delle contrattazioni i listini europei tentano e riescono nel rimbalzo. Milano dopo aver superato il 3% si stabilizza a +2,9%, Francoforte avanza dell’1,42%, Londra dello 0,30%, Parigi del 2,1% e Madrid del 2,6%.

Ore 10,00 – Londra, sospese contrattazioni sul nichel – Il London Metal Exchange ha sospeso la contrattazioni sul nichel dopo che l’aumento vertiginoso del prezzo della materia prima, raddoppiata fino a superare la soglia dei 100.000 dollari a tonnellata, nuovo record storico. “Il Lme programmerà attivamente la riapertura del mercato del nichel e annuncerà il funzionamento di questo al mercato il prima possibile”, si legge in una nota. “Il Lme prenderà in considerazione una possibile chiusura di più giorni, vista la situazione geopolitica che sta alla base dei recenti movimenti di prezzo. In questo contesto, il Lme prenderà anche accordi per affrontare le prossime consegne”.

Ore 9,50 – Regno Unito, Zelensky oggi interverrà in parlamento – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy oggi parlerà ai membri del parlamento britannico. Il suo intervento in videocollegamento, segnerà la prima volta che il presidente di un altro paese parlerà alla Camera dei comuni. L’intervento è previsto per le 18 ora italiana.

Ore 9,45 – Ucraina, iniziate evacuazioni da Irpin e Sumy – Le autorità ucraine hanno dichiarato che sono iniziate le evacuazioni di civili dalla città nordorientale Sumy e da Irpin, nei pressi della capitale Kiev. Stamattina la Russia ha dichiarato di aver aperto corridoi umanitari da Kiev, Cherhiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol per evacuare i civili. Secondo Oleksiy Kuleba, governatore della regione di Kiev, alle 8:30 risultavano evacuate più di 150 persone. Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le forze russe in Ucraina sono entrate in “regime silenzioso” dalle 8 ora italiana.

Ore 9,40 – Unhcr, seconda ondata di profughi più complessa – L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha detto che se il conflitto continuerà, saranno costrette a fuggire anche persone senza “risorse e contatti”. “Sarà una situazione più complessa da gestire per i paesi europei in futuro, e ci dovrà essere ancora più solidarietà da parte di tutti in Europa e oltre”, ha detto Grandi in una conferenza stampa.

Ore 9,30 – Russia, aperti corridoi umanitari – La Russia ha dichiarato corridoi umanitari da Kiev, Cherhiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol per evacuare i civili. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Interfax. Secondo il ministero, le forze russe in Ucraina sono entrate in “regime silenzioso” dalle 8 ora italiana.

Ore 9,20 – Borse europee aprono in netto calo – Apertura in netto calo per le Borse europee dopo il lunedì nero di ieri e il rosso di Wall Street, sulla scia dei timori che l’intensificarsi della guerra in Ucraina colpisca duramente la crescita globale spingendo i prezzi delle materie prime restino sui nuovi record toccati. All’inizio delle contrattazioni a Londra l’indice Ftse 100 perde lo 0,53%, a Francoforte il Dax cede l’1,11% e a Parigi il Cac40 lo 0,52% . A Piazza Affari l’indice Ftse Mib cede l’1,22%.

Ore 09.15 – Zelensky: “Si scatenerà la terza guerra mondiale” – Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “questa guerra non finirà così. Scatenerà la guerra mondiale”. Lo ha detto nel corso di un’intervista al programma “World News Tonight” della ABC. Zelensky afferma inoltre che il presidente russo Vladimir Putin è un criminale di guerra: “Tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra, tutti coloro che hanno dato gli ordini… sono tutti criminali di guerra”.

Ore 9,00 – Regno Unito, aiuteremo Polonia se invia jet a Kiev ma rischio – Il Regno Unito “sosterrà” la Polonia se dovesse decidere di fornire caccia all’Ucraina per fronteggiare l’invasione russa. Lo ha affermato il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, avvertendo però che una simile mossa potrebbe portare Varsavia “sulla linea diretta del fuoco” in uno scontro con “Russia o Bielorussia”. L’ipotesi che la Polonia fornisca Mig-29 all’Ucraina, con il sostegno degli Usa che li sostituirebbero con propri caccia, è già circolata nei giorni scorsi ma è stata smentita da Varsavia.

Ore 8,50 – Usa, energia fra i temi discussi con Maduro – Le forniture energetiche sono state tra i temi al centro dei colloqui dello scorso fine settimana tra la delegazione Usa e il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, a Caracas.

Maduro, con cui gli Usa avevano interrotto le relazioni nel 2019, è stato tra i pochi leader internazionali ad assicurare “forte sostegno” al presidente russo Vladimir Putin nell’invasione dell’Ucraina. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha spiegato ai giornalisti che il proposito del viaggio a Caracas “è stato discutere una serie di questioni inclusa chiaramente quella energetica”. Maduro in tv ha confermato l’incontro descrivendolo come “rispettoso, cordiale e diplomatico” senza fornire dettagli sulle materie discusse. “Lo abbiamo tenuto nell’ufficio presidenziale ed è durato circa due ore”. “Mi è parso molto importante poter discutere, faccia a faccia, di temi del massimo interesse per il Venezuela” ha detto il presidente Maduro.

Ore 8,40 – Oggi corridoio umanitario a Sumy – La vicepremier ucraina, Irina Vereshchuk, ha dichiarato che i civili potranno iniziare a lasciare la città nordorientale ucraina dalle 9 ora italiana. “È stato concordato che il primo convoglio partirà alle 10 del mattino dalla città di Sumy. Il convoglio sarà seguito dalla popolazione locale su veicoli privati”, ha annunciato in televisione. Almeno nove persone sono morte nei bombardamenti a Sumy nelle ultime ore, secondo i soccorritori.

Ore 8,30 – Continua la corsa del nichel, +70% – Il prezzo del nichel ha continuato la sua corsa sfrenata e ha raggiunto in apertura nuovi record, salendo anche brevemente sopra i 100.000 dollari per tonnellata, spinto dai timori degli investitori che la Russia non possa più esportare la sua produzione. Il prezzo del nichel è aumentato di oltre il 70% a 82.195 dollari per tonnellata. A inizio degli scambi aveva raggiunto il record assoluto di 101.365 dollari per tonnellata, dopo aver già battuto ieri un record storico.

Ore 8,20 – Russia Unita, nazionalizzare fabbriche straniere – Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin, ha proposto la nazionalizzazione degli impianti produttivi delle compagnie occidentali che hanno sospeso le attività nel paese. La proposta è stata avanzata dal segretario del partito, Andrei Turchak. “Russia Unita propone la nazionalizzazione degli impianti manifatturieri delle compagnie che hanno annunciato di lasciare e chiudere le proprie fabbriche in Russia in occasione dell’operazione speciale in Ucraina”, ha detto. “La proposta di nazionalizzazione “è una misura estrema, ma non tolleriamo le pugnalate nella schiena e proteggeremo la nostra gente”, ha aggiunto.

Ore 8,10 – Cingolani: “Per metà anno sostituiremo metà di quello che importiamo dalla Russia” – “Oggi stiamo lavorando per ridurre questa dipendenza” ha sottolineato ieri il ministro della Transizione ecologica, affermando che “per metà anno, circa la metà del gas importato dalla Russia sarà sostituita da altre fonti”. Continua a leggere qui

Ore 8,00 – Gas: Gazprom, stesso volume forniture a Europa via Ucraina – Il colosso russo del gas Gazprom ha continuato le spedizioni di gas via Ucraina allo stesso volume di 109,5 milioni di metri cubi al giorno. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Ria Novosti.

Ore 7,50 – Borsa Tokyo: chiude in calo con guerra Ucraina, continua a salire il petrolio – La borsa di Tokyo chiude in calo (-1,78%) dopo la sessione notturna negativa a Wall Street, mentre gli investitori hanno continuato a valutare gli impatti economici della guerra in Ucraina. Gli investitori sono preoccupati per un possibile divieto occidentale alle importazioni russe di petrolio e gas che potrebbe alimentare pressioni inflazionistiche. Le materie prime, dall’energia ai metalli fino ai prodotti agricoli, hanno già raggiunto livelli record, aumentando l’inflazione e ponendo nuove sfide alle banche centrali. Sui mercati asiatici si sono registrati altri rialzi per il petrolio. Un barile di Wti viene scambiato a 122,93 dollari (+3%), uno di Brent a 127,5% (+3,5%).

Ore 7,40 – Ucraina, ucciso generale russo a Kharkiv – I servizi di intelligence ucraini affermano di aver ucciso a Kharkiv il generale russo Vitaly Gerasimov, vicecomandante della 41esima Armata interforze russa, durante un combattimento a Kharkiv. La notizia, la cui veridicità non può essere verificata in modo indipendente, è rilanciata da vari social ucraini compreso il Kyiv Independent, che su Twitter spiega come Gerasimov fosse stato decorato “per aver conquistato la Crimea”. Alcuni giorni fa, infatti, gli stessi media russi avevano confermato l’uccisione del vicecomandante delle operazioni, il generale Andrei Sukhovetsky.

Ore 7,30 – Ucraina, morti diversi bambini in bombardamenti a Sumy – Secondo il capo dell’amministrazione militare della regione di Sumy, diversi civili, tra cui alcuni bambini, hanno perso la vita nei bombardamenti russi contro la città nord-orientale ucraina. “I bambini vengono uccisi”, ha detto in un post su Facebook Dmitro Zhyvytskyi.

Ore 07,20 – La minaccia russa: interruzione delle forniture del gas – Il vice primo ministro della Russia Aleksandr Novak ha avvertito che Mosca potrebbe decidere di tagliare le forniture di gas naturale all’Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1: “In relazione alle accuse infondate ai danni della Russia per la crisi energetica in Europa e all’imposizione di un divieto al Nord Stream 2, abbiamo tutto il diritto di assumere decisioni corrispondenti e imporre un embargo al gas inviato attraverso il gasdotto Nord Stream 1”, ha dichiarato il Novak, precisando che al momento la Russia «non ha assunto tale decisione». Novak ha affermato che la decisione di Stati Uniti e Unione europea di bloccare le importazioni di petrolio dalla Russia potrebbe spingere i prezzi a 300 dollari al barile: «Un rigetto del petrolio russi avrebbe conseguenze catastrofiche per il mercato globale», ha affermato il vicepremier.

Ore 07,10 – Zelensky: “Russi cinici, corridoi umanitari solo per fare scena” – “Al sud del paese abbiamo visto una tale quantità di ‘ucrainità’ che non avevamo mai visto prima. Hanno colpito un vecchio panificio, una chiesa dell’800. Perché? I corridoi umanitari li mantengono solo nella direzione del loro paese per poche decine di persone. Perché? Solo per fare scena, per farli riprendere dalle telecamere e dire come hanno salvato la popolazione. Che cinismo”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo video sui social.

Ore 07,00 – Russia, pronti a cessate il fuoco stamattina – La Russia ribadisce di essere pronta al cessate il fuoco per consentire i corridoi umanitari in Ucraina dalle ore 10 di Mosca (le ore 8 italiane) di oggi. Lo riferisce la Bbc citando media statali russi, che riportano dichiarazioni ufficiali del Ministero della Difesa. I cessate il fuoco locali interesseranno le città di Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv and Mariupol.

