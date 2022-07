GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 5 LUGLIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina entra nel 132esimo giorno: il presidente Vladimir Putin ieri ha ordinato di continuare l’offensiva in Donbass dopo la conquista dell’intera regione di Luhansk, arrivata nel fine settimana con la presa di Lisichansk, l’ultima roccaforte ucraina nell’oblast orientale. Secondo le autorità ucraine, Mosca punta adesso sulla regione di Donetsk e in particolare sulle città di Sloviansk, Bakhmut e Kramatorsk, colpite da pesanti bombardamenti negli scorsi giorni. Intanto il presidente della Bielorussia, Aleksandar Lukashenko, ha fatto sapere che il suo paese continuerà a sostenere la Russia “nella sua lotta contro il nazismo” e che Mosca e Minsk hanno “praticamente un esercito unificato”. Parole “pericolose” le ha definite Volodimir Zelensky, mentre a Lugano ieri è iniziata la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina. L’Ucraina ha chiesto che sia la Russia a pagare, tramite i beni sequestrati a causa delle sanzioni occidentali, i costi della ricostruzione, stimati in 750 miliardi di dollari. Di seguito tutte le notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, 5 luglio 2022.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 5 LUGLIO 2022

Ore 10.20 – Nato: Stoltenberg, avviata ratifica adesione Svezia-Finlandia – Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha avviato la procedura di ratifica dell’adesione di Svezia e Finlandia all’Alleanza atlantica. “Questo e’ veramente un momento storico per Finlandia, Svezia, per la Nato e per la sicurezza condivisa”, ha affermato, aprendo la cerimonia di firma dei protocolli di adesione.

Ore 9.50 – Kiev, da inizio guerra arrestati più di 800 traditori – Più di 800 ucraini sono stati arrestati dall’inizio della guerra con l’accusa di collaborare con i russi. Lo riferisce il ministero degli Interni ucraino che ha pubblicato stamattina, come riporta il Guardian un documento. Secondo il ministro degli Interni Yevhen Yenin, “in questi mesi, più di 800 sabotatori sono stati arrestati e consegnati all’Sbu (il servizio di sicurezza ucraino, ndr) per ulteriori azioni procedurali. E spesso si vendono “per trenta pezzi d’argento: il prezzo del tradimento alla patria non supera i 300 dollari”.

Ore 9.30 – Kiev, missili russi colpiscono scuola a Kharkiv – Le truppe russe hanno lanciato stanotte un attacco missilistico contro una scuola a Kharkiv. Nessuno è rimasto ferito. Lo riferisce Oleg Synegubov, il capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv, su Telegram , come riporta Ukrinform. “Alle 2 del mattino, il nemico ha lanciato un attacco missilistico contro una delle istituzioni educative del distretto di Saltiv a Kharkiv . L’edificio è stato parzialmente danneggiato,. Fortunatamente non ci sono state vittime”, ha detto Synegubov.

Ore 9.10 – Kiev, stamane attacco missilistico contro Mykolaiv – Le forze russe hanno lanciato questa mattina un attacco missilistico contro Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, ed hanno continuato a bombardare le comunità nella regione. Lo ha dichiarato su Facebook l’amministrazione statale regionale, secondo quanto riporta Ukrinform. “La mattina del 5 luglio, gli occupanti hanno lanciato razzi contro Mykolaiv. Soccorritori, medici, squadre di emergenza e operatori dei servizi pubblici sono già al lavoro”, afferma l’amministrazione senza precisare se ci sono feriti o vittime. Inoltre, sempre questa mattina, le truppe russe hanno bombardato le comunità di Inhulska, Bereznehuvatska, Bashtanska, Shyrokivska e il villaggio di Lymany nella comunità di Halytsynivska.

Ore 9.00 – Kiev: bombe sul Donetsk, due civili uccisi in 24 ore – Due civili sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti feriti a causa dei bombardamenti da parte delle forze russe nella regione ucraina di Donetsk nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Facebook il capo dell’amministrazione regionale e militare, Pavlo Kyrylenko, secondo quanto riporta Ukrinform. “La Russia sta uccidendo civili! Il 4 luglio, i russi hanno ucciso due civili nella regione di Donetsk a Bakhmut. Altre quattro persone sono rimaste ferite”, ha scritto Kyrylenko.

Ore 8.50 – Luhansk, governatore: dagli occupanti solo bugie – “Nei territori recentemente occupati, i russi stabiliscono le proprie regole, dicono sciocchezze sull’apertura delle scuole dal 1 settembre, il rapido ripristino delle comunicazioni. È tutta una bugia, è successa la stessa cosa a Mariupol”. Lo ha detto su Telegram Serhiy Haidai, governatore ucraino di Luhansk, la regione conquistata negli scorsi giorni dalle forze russe. Nel suo post, in cui ha usato termini dispregiativi per indicare le forze russe, come orchi, Haidai ha detto che l’unica cosa di cui sono capaci i russi “è terrorizzare la popolazione locale”. “Stanno già cercando attivisti e famiglie di militari, i collaboratori stanno aiutando in questo”, ha detto.

Ore 8.30 – Lavrov in visita in Vietnam – Il governo vietnamita ha affermato che il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, si recherà oggi ad Hanoi per una visita di due giorni in Vietnam, prima di volare in Indonesia per una riunione dei ministri degli Esteri del G20 nel fine settimana. La Russia è il più grande fornitore di armi del Vietnam e le sue società sono coinvolte in diversi importanti progetti energetici nel paese, che finora non ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina. Ad aprile, il Vietnam ha votato contro una risoluzione per sospendere la Russia dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a causa della guerra.

In una nota, il governo ha dichiarato che la visita avviene su invito del ministro degli Esteri vietnamita, Bui Thanh Son, mentre i due paesi celebrano il decimo anniversario del loro “partenariato strategico globale”.

Ore 8.20 – Bombardamenti intensi su città russa, 4 morti – Secondo il ministero della Difesa russo, la città di Belgorod, che ha una popolazione di 370.000 abitanti, è stata “consapevolmente” presa di mira da tre missili di tipo Tochka-U che trasportavano munizioni a grappolo. Secondo quanto riferito, questi missili sono stati abbattuti dalle difese antiaeree russe. “Dopo la distruzione dei missili ucraini, i resti di uno di loro sono caduti su una casa in città”, ha detto il portavoce militare Igor Konashenkov. Si tratta dell’attacco più rilevante in territorio russo dall’inizio della guerra.

Ore 8.00 – Londra: Ucraina ripiega su linee più difendibili – Secondo il ministero della Difesa britannico, c’è una reale possibilità che le forze ucraine possano ora ripiegare su linee più facilmente difendibili dopo, la cattura russa di Lisichansk e la presa di tutta la regione di Luhansk. “Probabilmente le forze ucraine si sono ritirate in gran parte in buon ordine, in linea con i piani esistenti”, ha dichiarato l’ultimo rapporto dell’intelligence britannica sulla guerra in Ucraina, secondo cui le aree prese dalle forze russe negli ultimi giorni erano poco difendibili e esposte su tre fronti. “A differenza delle fasi precedenti della guerra, la Russia ha probabilmente raggiunto un coordinamento ragionevolmente efficace tra almeno due gruppi di forze, il gruppo centrale presumibilmente comandato dal generale-colonnello Alexandr Lapin e il gruppo meridionale probabilmente sotto il generale Sergei Surovikin nominato recentemente”. “La battaglia per il Donbass è stata caratterizzata da tempi lenti di avanzamento e da un massiccio impiego di artiglieria da parte della Russia, che ha spianato paesi e città. I combattimenti nella regione di Donetsk quasi certamente continueranno in questo modo”

Ore 7.30 – Russia, la regione di Kursk sotto attacco ucraino – Diverse località nelle aree di confine della regione russa di Kursk sono state oggetto di attacchi da parte delle forze ucraine. Lo ha dichiarato sul suo canale Telegram il governatore Roman Starovoit. Il villaggio di Markovo è stato bombardato e l’insediamento di Tyotkino è sotto attacco di artiglieria, ha detto Starovoit citato anche dall’agenzia russa Tass.

Ore 7.10 – Di Maio: “Lavoriamo per la pace, ma Putin non sembra volerla” – “Noi non ci arrendiamo sull’idea di trovare la pace in Ucraina”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla trasmissione “Zona Bianca”, su Rete 4. Secondo il capo della Farnesina, oggi “il governo sarà in Turchia per cercare di far uscire il grano dai porti dell’Ucraina ed evitare che questo provochi instabilità nel Mediterraneo ed evitare nuovi flussi migratori. Ma la pace si fa in due e se Putin bombarda un centro commerciale o un condominio a Odessa, segnala di non volere la pace. Noi sosteniamo il popolo ucraino, anche per difendere le nostre famiglie europee”.