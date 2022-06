GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 30 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – 125esimo giorno di guerra in Ucraina. Nel corso della giornata di ieri è tornato a parlare Zelensky: “2.811 missili russi contro le nostre città. Russia stato terrorista, via dal Consiglio sicurezza Onu”. Intanto Svezia e Finlandia potranno entrare nella Nato. E’ infatti caduto il veto della Turchia. Una notizia che ha Mosca hanno preso così: “La loro adesione è destabilizzante”. Infine Biden ha annunciato che gli Stati Uniti dispiegheranno “difese aree aggiuntive e altre capacità in Germania e Italia”. Di seguito tutte le notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, 30 giugno 2022.