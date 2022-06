GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Il conflitto in Ucraina imperversa ormai da 99 giorni. Ieri Joe Biden ha ufficializzato un “nuovo significativo pacchetto di aiuti” agli ucraini pari a 700 milioni di dollari per armarli “con nuove capacità e armamenti avanzati” per difendere il loro territorio dall’avanzata russa, che “l’Ucraina non utilizzerà per colpire obiettivi in Russia”, ha riferito Anthony Blinken. Secondo il segretario di Stato statunitense il modo “migliore” per evitare un’escalation è che Mosca “fermi l’aggressione contro l’Ucraina”. Ma al momento, ha aggiunto, gli Stati Uniti prevedono ancora “molti mesi” di conflitto. In giornata è arrivato l’appello del Papa a “non usare il grano, alimento di base, come arma di guerra”, a cui hanno fatto seguito le dichiarazioni di Luigi Di Maio sul blocco delle esportazioni. “L’Italia sta premendo affinché vengano creati corridoi marittimi per il trasporto delle materie prime alimentari”, ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano. Ma perché ciò si realizzi, ha detto “è necessario sminare le acque antistanti i porti”. “L’Italia ha già dato la propria disponibilità per partecipare alle eventuali operazioni di sminamento e intende favorire un ruolo centrale dell’Onu ed eventualmente di altri partner, come la Turchia, nell’effettivo svolgimento e coordinamento delle operazioni”, ha aggiunto.

Ore 10:02 Ucraina, Save the Children: “7 milioni e mezzo di bambini senza istruzione” – In Ucraina in 100 giorni di guerra sono state danneggiate e distrutte più scuole che nei sette anni dall’inizio dei combattimenti nel 2014 nella parte orientale del Paese. Lo afferma Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Almeno 1.888 scuole sono state danneggiate e distrutte dai bombardamenti e dall’intensificarsi del conflitto il 24 febbraio, secondo il Ministero dell’Istruzione e della Scienza ucraino, per l’esattezza 1.708 sono state danneggiate e 180 (10,5% o uno su 10) distrutte [1]. Questo dato è più del doppio del numero di attacchi registrati nell’Ucraina orientale dal 2014 al 2021, periodo durante il quale circa 750 scuole sono state danneggiate, distrutte o costrette a chiudere. La guerra ha interrotto l’istruzione di tutti i 7,5 milioni di bambini che vivevano in Ucraina all’inizio di quest’anno.

09:50 – Borrell si congratula con la Danimarca per il voto sulla Difesa – “Voglio congratularmi con il popolo danese che ieri ha votato esprimendo una forte volontá di unirsi alla difesa europea. I danesi e la Danimarca erano fuori da questa politica e vi entreranno. Ricordiamo che Svezia e Finlandia diventeranno membri della Nato. La Danimarca diventa membro della difesa europea dentro l’Ue”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in un punto stampa ad Amman a margine dei lavori del Consiglio di associazione Ue-Giordania.

09:32 – Ucraina, oltre 260 bambini uccisi dall’inizio del conflitto – Oltre 260 bambini hanno perso la vita in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa: lo ha reso noto oggi su Telegram l’ufficio del procuratore generale di Kiev. Dal 24 febbraio scorso i minori uccisi sono 261, ben 18 in più rispetto a ieri, mentre i feriti sono oltre 460, ha precisato l’ufficio del procuratore.

08.17 – Servizi Gb confermano: russi controllano la maggior parte di Severodonetsk – “La Russia ha preso il controllo della maggior parte di Severodonetsk. La strada principale nella sacca di Severodonetsk rimane probabilmente sotto il controllo ucraino, ma Mosca continua a ottenere costanti conquiste locali, rese possibili da una forte concentrazione di artiglieria”. Lo rileva l’ultimo bollettino della situazione sul campo in Ucraina, redatto dall’intelligence militare del Regno Unito, avvertendo anche dei rischi a cui è costretta a esporsi la Russia per il necessario attraversamento, ancora non riuscito, del fiume Seversky Donetsk. L’avanzata russa nel Lugansk, sottolineano comunque da Londra, “non è avvenuta senza costi: forze russe hanno subito perdite nel processo”. “Attraversare il fiume Seversky Donetsk, barriera naturale tra le assi dell’avanzata russa, è di vitale importanza” per le truppe di Mosca per assicurarsi il controllo della regione di Lugansk e prepararsi a concentrarsi poi su quella di Dontesk”, spiega il rapporto diffuso dal ministero britannico. I possibili punti di attraversamento del fiume sono tra Severodonetsk e la vicina città di Lysychansk ma anche Lyman, appena caduta in mano russa. “In entrambe le zone”, si legge nel bollettino, “il fiume rimane probabilmente controllato ancora dalle forze ucraine, che hanno distrutto i ponti esistenti”. “E’ probabile”, concludono gli 007 di Londra, “che la Russia avrà bisogno di almeno una breve pausa tattica per reimpostare l’attraversamento del fiume e attaccare ulteriormente nella regione di Dontesk, dove le forze ucraine hanno preparato posizioni difensive. Per farlo rischia di perdere lo slancio costruito nell’ultima settimana”.

Ore 8 – A Kiev missili Usa e lanciarazzi Gb, l’ira di Mosca. Slittano ancora le sanzioni Ue. Orban vuole salvare Kirill. – Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina sistemi missilistici ‘più avanzati per colpire ‘obiettivi strategici, ha annunciato il presidente Biden. Si tratta dei missili Himars, con una gittata di 80 chilometri. A questi si aggiungeranno sistemi missilistici britannici M270 a lungo raggio. Ira di Mosca: ‘Washington getta altra benzina sul fuoco. Slittano ancora, intanto, le sanzioni europee contro la Russia dopo l’opposizione dell’Ungheria a includere il patriarca ortodosso Kirill nella lista dei destinatari delle sanzioni. Manca dunque il sigillo al sesto pacchetto varato dal vertice Ue. In serata un missile russo è caduto vicino a Leopoli ferendo 5 persone, mentre Kiev dice di aver colpito due imbarcazioni russe nel mar Nero.