George Floyd, oggi il funerale a Houston

Oggi, martedì 9 giugno 2020, alle 18 ora italiana si tiene a Houston il funerale di George Floyd, il 46enne afroamericano morto in circostanze sospette durante un controllo di polizia lo scorso 25 maggio a Minneapolis. La cerimonia segue quella avvenuta il 4 giugno a Minneapolis, dove Floyd ha vissuto prima di trasferirsi in Minnesota. Domani, invece, sarà il turno di un funerale in forma privata in una località non ancora rivelata. A pagare le spese dei funerali e delle commemorazioni per conto della famiglia, secondo quanto riportato dall’emittente televisiva Espn, è l’ex campione della boxe Floyd Mayweather, legato alla vittima tramite il suo grande amico Anzel Jennings, Ceo dell’etichetta musicale Tmt.

Nel giorno in cui un giudice negli Stati Uniti ha fissato in un milione e 250mila dollari la cauzione per Derek Chauvin, il poliziotto accusato insieme ad altri tre colleghi dell’omicidio, la città di Houston dà quindi il suo ultimo addio a Floyd. Sono circa 500 gli invitati alla cerimonia funebre, che prenderà il via tra poco nella chiesa di Fountain of Praice di Houston, in Texas, dove ieri c’è stata la camera ardente visitata da oltre 6 mila persone. Tra gli invitati, anche i familiari di altre vittime del razzismo e della violenza degli agenti: ci sono il padre di Michael Brown e la madre di Eric Garner. La cerimonia “sarà una celebrazione della vita di Floyd”, sono state le parole, riferite all’Agi, di uno dei pastori della chiesa, Mia K. Wright. A tenere il sermone il reverendo Al Sharpton ma saranno diversi gli speaker; l’ex vice presidente Joe Biden, che ieri ha incontrato la famiglia a Houston, invierà un video messaggio. A intervenire anche l’avvocato della famiglia Floyd, Ben Crump.

Il caso George Floyd

George Floyd, cittadino afroamericano di 46 anni, è morto lo scorso 25 maggio durante un fermo di polizia a Minneapolis, in Minnesota. Un video pubblicato online da una persona che ha assistito alla scena mostra uno dei poliziotti, il 44enne Derek Chauvin, mentre tiene un ginocchio premuto sul collo di Floyd che, bloccato a terra, ripete più volte di non riuscire a respirare.

L’agente è stato incriminato per omicidio volontario, mentre in seguito sono stati arrestati anche gli altri tre poliziotti coinvolti nel fermo e ritenuti complici di Chauvin, Thomas Lane, Tou Thao e J. Alexander Kueng. L’uccisione di Floyd ha provocato un’ondata di proteste in tutto il mondo e di recente il consiglio comunale di Minneapolis ha deciso di smantellare il Dipartimento di polizia: 9 dei 13 consiglieri comunali, infatti, hanno votato a maggioranza per avviare un processo che dovrà portare a un taglio dei fondi e allo smantellamento del dipartimento con l’obiettivo di creare un “nuovo modello di sicurezza pubblica”.

Leggi anche:

