Il presidente Emmanuel Macron annuncia: “A giugno la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina”

Parigi co-presiederà a New York con l'Arabia Saudita una conferenza delle Nazioni Unite volta a promuovere la soluzione dei due Stati. Tel Aviv però avverte: "Il riconoscimento dello Stato palestinese costituirebbe una ricompensa per il terrorismo"

La Francia ha intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina durante una conferenza delle Nazioni Unite che co-presiederà a giugno a New York con l’Arabia Saudita per promuovere la soluzione dei due Stati, un’occasione che dovrebbe portare anche al riconoscimento di Israele da parte di un imprecisato numero di Paesi. L’annuncio, arrivato ieri sera dal presidente francese Emmanuel Macron durante un’intervista all’emittente France 5 nel corso della sua due giorni di visita in Egitto, ha subito suscitato le proteste del governo dello Stato ebraico, secondo cui tale mossa costituirebbe “una ricompensa per il terrorismo e un’iniezione di fiducia per Hamas”.

“Dobbiamo procedere verso il riconoscimento e lo faremo nei prossimi mesi”, ha affermato Macron. “Il nostro obiettivo è presiedere questa conferenza con l’Arabia Saudita a giugno, dove potremmo finalizzare questo movimento di riconoscimento reciproco da parte di diversi Paesi”, ha aggiunto il presidente francese. “Non lo farò per compiacere questa o quella persona ma perché penso che a un certo punto sarà giusto e perché voglio anche partecipare a una dinamica collettiva, che deve consentire a tutti coloro che difendono la Palestina di riconoscere a loro volta Israele, cosa che molti ancora non fanno”, ha continuato il leader dell’Eliseo che, riferendosi all’Iran, ha rimarcato come tale mossa consentirebbe alla Francia di “essere chiara nella lotta contro coloro che negano il diritto di Israele a esistere”, ribadendo al contempo l’impegno “per la sicurezza collettiva nella regione”.