La ex del principe Harry rivela: “Vivere nella famiglia reale inglese fa paura”

Cressida Bonas, ex fidanzata del principe Harry, in un’intervista rilasciata alla News Corp Australia e ripresa dalla versione australiana del Daily Telegraph ha spiegato come rifiutò di sposare il principe per la pressione che si nasconde dietro la Royal Family. “La paura di fallire, del rifiuto, la paura di sbagliare e anche quella di non essere perfetta…penso che queste paure mi abbiano limitato molto durante certi periodi della mia vita”, ha raccontato la modella britannica, che recentemente ha iniziato la sua carriera come attrice, riferendosi a quella che sarebbe potuta essere la sua vita pubblica se si fosse sposata con un membro della famiglia reale britannica .

A far incontrare Cressida Bonas e il principe Harry era stata la principessa Eugenia e la loro storia durò due anni dal 2012 al 2014. Si tratta di concetti presenti anche nel libro pubblicato da Katie Nicholl, esperta di questioni reali, che spiega come nel 2014 la ragazza avrebbe capito che la vita da principessa non faceva per lei. Spiega Nicholl nel libro “Harry. Life, Loss and Love” che Cressida Bonas stava guardando le immagini del tour in Oceania di William e Kate accompagnati dal loro primogenito il principe George e in quel momento: “Si era spaventata guardando il servizio televisivo sul principe William, Kate e George durante il royal tour in Nuova Zelanda e in Australia quella primavera. Non voleva affatto quel tipo di attenzione e lo disse a Harry”.

Queste due versioni rafforzerebbero le indiscrezioni sull’allontanamento dalla vita di Palazzo da parte dei due duchi di Sussex Harry e Meghan Markle che avrebbero “parlato a lungo della Megxit, ancora prima di sposarsi”. Secondo quanto riportato dal Daily Mail agli inizi di giugno il principe si sentiva “profondamente infelice da molto tempo” e i due coniugi avevano “apertamente parlato di prendere una direzione diversa ben prima del maggio 2018”.

