ELEZIONI USA 2020: CHI HA VINTO – Martedì 3 novembre 2020 si sono tenute le elezioni per scegliere il 46° presidente degli Stati Uniti. A vincere è stato XXX che si è aggiudicato complessivamente XXX grandi elettori su 538. Per la vittoria, era necessario conquistare almeno 270 grandi elettori (qui come funziona il sistema elettorale Usa).

L’elezione del presidente Usa, infatti, non avviene in modo diretto, ma si basa sul principio noto come “winner takes all” (“il vincitore piglia tutto”): il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti in uno stato ha infatti diritto a tutti i voti in palio in quello stesso stato. I cittadini votano quindi per eleggere i grandi elettori, che poi formano il collegio elettorale che sceglie uno dei candidati alle presidenziali.

Nel 2016, Trump vinse contro ogni aspettativa, aggiudicandosi 306 grandi elettori contro i 232 di Hillary Clinton. Fu tuttavia la candidata democratica a conseguire la maggioranza dei consensi tra i cittadini (il 48.2 per cento contro il 46.1 per cento di Trump). Di seguito i risultati delle elezioni Usa 2020 stato per stato (Tra parentesi trovate il numero di grandi elettori che spettano a quel determinato stato).

California (55)

[2020] Trump: 31,9% – Biden: 66,3%

[2016] Trump: 32.75% – Clinton: 61.58%

Texas (38)

[2020] Trump: 52,2% – Biden: 46,4%

[2016] Trump: 52.58% – Clinton: 43.44%

Florida (29)

[2020] Trump: 51,3% – Biden: 47,8%

[2016] Trump: 49.06% – Clinton: 47.78%

New York (29)

[2020] Trump: 43,8% – Biden: 55%

[2016] Trump: 37.47% – Clinton: 58.81%

Illinois (20)

[2020] Trump: 43% – Biden: 55,2%

[2016] Trump: 39.41% – Clinton: 55.4%

Pennsylvania (20)

[2020] Trump: 56,1% – Biden: 42,7%

[2016] Trump: 48.79% – Clinton: 47.64%

Ohio (18)

[2020] Trump: 53,4% – Biden: 45,2%

[2016] Trump: 47.64% – Clinton: 43.5%

Georgia (16)

[2020] Trump: 50,7% – Biden: 48,1%

[2016] Trump: 51.33% – Clinton: 45.59%

Michigan (16)

[2020] Trump: 53,4% – Biden: 45%

[2016] Trump: 47,58% – Clinton: 47,34%

Carolina del Nord (15)

[2020] Trump: 50,1% – Biden: 48,7%

[2016] Trump: 50.53% – Clinton: 46.7%

New Jersey (14)

[2020] Trump: 38% – Biden: 61%

[2016] Trump: 41.78% – Clinton: 55.01%

Virginia (13)

[2020] Trump: 46% – Biden: 52,5%

[2016] Trump: 45.02% – Clinton: 49.85%

Washington (12)

[2020] Trump: 36,8% – Biden: 61%

[2016] Trump: 38.17% – Clinton: 54.44%

Arizona (11)

[2020] Trump: 46,9% – Biden: 51,8%

[2016] Trump: 49.5% – Clinton: 45.38%

Indiana (11)

[2020] Trump: 58,8% – Biden: 39,2%

[2016] Trump: 57.17% – Clinton: 37.91%

Massachusetts (11)

[2020] Trump: 32,6% – Biden: 65,6%

[2016] Trump: 33.51% – Clinton: 60.79%

Tennessee (11)

[2020] Trump: 60,8% – Biden: 37,3%

[2016] Trump: 61.07% – Clinton: 34.89%

Maryland (10)

[2020] Trump: 34,7% – Biden: 63,6%

[2016] Trump: 35.3% – Clinton: 60.53%

Minnesota (10)

[2020] Trump: 45,4% – Biden: 52,6%

[2016] Trump: 45.36% – Clinton: 46.86%

Missouri (10)

[2020] Trump: 56,9% – Biden: 41,3%

[2016] Trump: 57.14% – Clinton: 38.01%

Wisconsin (10)

[2020] Trump: 51,3% – Biden: 47,2%

[2016] Trump: 47.86% – Clinton: 46.94%

Alabama (9)

[2020] Trump: 63,6% – Biden: 35,3%

[2016] Trump: 62.88% – Clinton: 34.55%

Colorado (9)

[2020] Trump: 41,7% – Biden: 55,8%

[2016] Trump: 44.35% – Clinton: 47.27%

Carolina del Sud (9)

[2020] Trump: 56,5% – Biden: 42%

[2016] Trump: 54.86% – Clinton: 40.75%

Kentucky (8)

[2020] Trump: 62,6% – Biden: 35,7%

[2016] Trump: 62.54%- Clinton: 32.69%

Louisiana (8)

[2020] Trump: 58,5% – Biden: 39,8%

[2016] Trump: 58.09% – Clinton: 38.44%

Connecticut (7)

[2020] Trump: 39,4% – Biden: 59%

[2016] Trump: 41.16% – Clinton: 54.47%

Oklahoma (7)

[2020] Trump: 65,4% – Biden: 32,3%

[2016] Trump: 65.32% – Clinton: 28.92%

Oregon (7)

[2020] Trump: 39,8% – Biden: 57,9%

[2016] Trump: 41.05% – Clinton: 51.67%

Arkansas (6)

[2020] Trump: 62,5% – Biden: 34,7%

[2016] Trump: 60.43% – Clinton: 33.76%

Iowa (6)

[2020] Trump: 53,2% – Biden: 45%

[2016] Trump: 51.78% – Clinton: 42.18%

Kansas (6)

[2020] Trump: 56,7% – Biden: 41,1%

[2016] Trump: 57.18% – Clinton: 36.15%

Mississippi (6)

[2020] Trump: 59,6% – Biden: 38,9%

[2016] Trump: 58.33% – Clinton: 39.72%

Nevada (6)

[2020] Trump: 47,7% – Biden: 50,2%

[2016] Trump: 45.53% – Clinton: 47.88%

Utah (6)

[2020] Trump: 58,2% – Biden: 38,3%

[2016] Trump: 45.89% – Clinton: 27.83%

Nebraska (5)

[2020] Trump: 58% – Biden: 39,9%

[2016] Trump: 60.3% – Clinton: 33.99%

New Mexico (5)

[2020] Trump: 43,9% – Biden: 53,9%

[2016] Trump: 40.04% – Clinton: 48.26%

West Virginia (5)

[2020] Trump: 68,7% – Biden: 29,6%

[2016] Trump: 68.65% – Clinton: 26.46%

Hawaii (4)

[2020] Trump: / – Biden: /

[2016] Trump: 30.03% – Clinton: 62.22%

Idaho (4)

[2020] Trump: 62,9% – Biden: 34,1%

[2016] Trump: 59.16% – Clinton: 27.55%

Maine (4)

[2020] Trump: 43,7% – Biden: 53,4%

[2016] Trump: 45.15% – Clinton: 47.85%

New Hampshire (4)

[2020] Trump: 45,1% – Biden: 53,3%

[2016] Trump: 47.22% – Clinton: 47,59%

Rhode Island (4)

[2020] Trump: 39,3% – Biden: 59,2%

[2016] Trump: 39.8%- Clinton: 55.43%

Alaska (3)

[2020] Trump: 61,4% – Biden: 34,7%

[2016] Trump: 52.88% – Clinton: 37.71%

Delaware (3)

[2020] Trump: 39,8% – Biden: 58,8%

[2016] Trump: 41.92% – Clinton: 53.35%

District of Columbia (3)

[2020] Trump: 5,6% – Biden: 93%

[2016] Trump: 4.12% – Clinton: 92.84%

Montana (3)

[2020] Trump: 55,2% – Biden: 42,4%

[2016] Trump: 56.5% – Clinton: 35.97%

North Dakota (3)

[2020] Trump: 65,4% – Biden: 32%

[2016] Trump: 64.14%- Clinton: 27.75%

South Dakota (3)

[2020] Trump: 64,1% – Biden: 33,2%

[2016] Trump: 61.53% – Clinton: 31.73%

Vermont (3)

[2020] Trump: 30,8% – Biden: 66,5%

[2016] Trump: 32.61% – Clinton: 61.14%

Wyoming (3)

[2020] Trump: 70,4% – Biden: 26,7%

[2016] Trump: 70.05% – Clinton: 22.49%

Elezioni Usa 2020, i sondaggi

Negli ultimi giorni prima del voto i sondaggi davano a Joe Biden un vantaggio di 7-8 punti su Donald Trump. Nel 2016 i sondaggi assegnavano la vittoria a Hilary Clinton, sbagliando le previsioni in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania: un risultato smentito clamorosamente dalla vittoria a sorpresa di Donald Trump. Qui i sondaggi stato per stato.

