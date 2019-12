Elezioni Regno Unito, gli exit poll

Giornata a dir poco decisiva quella di oggi nel Regno Unito, dove si sono tenute le elezioni anticipate proclamate lo scorso ottobre su richiesta del premier Boris Johnson: a pochi minuti dalla chiusura dei seggi e dall’inizio dello spoglio, alle ore 23, sono già arrivati i primi dati sugli exit poll.

Secondo le prime rilevazioni, sono in vantaggio i Tory con 368 seggi contro i 191 dei Labour. Questi i dati di Ipsos Mori diffuso dalla Bbc: Tory di Boris Johnson 368 seggi su 650; Labour di Jeremy Corbyn 191; Snp 55; Ld 13; Pc 3; Verdi 1; Altri 19.

Dunque, i primi dati indicano un trionfo a valanga per Boris Johnson. Ai conservatori viene attribuita una maggioranza assoluta alla prossima Camera dei Comuni. Un successo che viene inseguito dal primo ministro per sigillare la Brexit e portare formalmente il Regno Unito fuori dall’Ue il 31 gennaio. Secondo questi dati, il partito conservatore ha incassato 368 seggi su 650, mentre al Labour di Jeremy Corbyn ne vengono attribuiti solo 191, peggio delle attese, e all’intero fronte pro-referendum bis 260 circa.

Sono diversi gli scenari del voto nel Regno Unito. I sondaggi a ridosso del voto hanno indicato come favoriti i Tory guidati da Boris Johnson, con un vantaggio sui Labour di Jeremy Corbyn che si è però assottigliato negli ultimi giorni. I britannici sono stati chiamati alle urne per l’elezione di 650 membri della Camera dei Comuni. La soglia della maggioranza assoluta è quindi fissata a quota 326 eletti.

Con un largo successo dei conservatori viene ritenuto probabile un divorzio veloce del Regno Unito dall’Ue. Londra uscirebbe dall’Unione il 31 gennaio prossimo. In caso di vittoria risicata Johnson potrebbe comunque concludere l’addio entro la fine del mese prossimo ma la situazione sarebbe più complicata. Il premier potrebbe essere ostaggio delle sue fazioni interne. Se i Tory non ottengono la maggioranza assoluta probabilmente non riusciranno a formare un governo, perché nessuno disposto ad un’alleanza. Né i liberal-democratici, né i nazionalisti scozzese, ma neppure gli unionisti irlandesi.

I seggi sono stati aperti per l’intera giornata: dalle ore 7 locali (le 8 in Italia) alle 22 (le 23 italiane). Si è votato dopo due anni e mezzo dopo le elezioni generali del 2017.

Elezioni Regno Unito, la legge elettorale

Johnson ha spinto molto per queste elezioni, dopo aver preso il posto di Theresa May come primo ministro inglese. Il suo obiettivo è di sbloccare l’impasse sulla Brexit dopo aver tentato per un anno, invano, di far approvare al Parlamento l’accordo di uscita negoziato in precedenza con l’Unione europea.

La legge elettorale britannica prevede un sistema maggioritario a collegio uninominale, con la formula del “first past the post”. Un maggioritario puro. In ogni collegio, dunque, viene eletto il candidato che prende anche un solo voto in più del secondo, anche senza arrivare al 50 per cento dei consensi. È questa una particolarità che rende molto più ingarbugliato il sistema delle possibili alleanze post-voto, soprattutto con i partiti locali che – ottenendo pochi voti ma tutti concentrati in pochi collegi – hanno spesso un’alta rappresentanza in Parlamento.

Elezioni Regno Unito, i candidati

A contendersi la vittoria finale, nel corso delle elezioni di oggi in Regno Unito, fin dall’inizio c’erano solo due dei candidati: il premier uscente e leader dei Conservatori, Boris Johnson, e il segretario del Partito laburista Jeremy Corbyn.

Secondo i sondaggi della vigilia, infatti, Johnson avrebbe ottenuto circa il 40 per cento delle preferenze, vincendo le elezioni senza però ottenere una maggioranza stabile. Mentre Corbyn si sarebbe dovuto accontentare della seconda piazza, con il 30 per cento dei voti.

Gli altri candidati, però, assumono un ruolo molto importante in ottica alleanze di governo: non tanto Nigel Farage e il suo Brexit Party – che ha deciso di far confluire buona parte dei suoi voti nel partito conservatore – bensì Jo Swinson, la giovane leader dei LibDem, i Verdi, i gallesi di Plaid Cymru, i nordirlandesi di Sinn Féin, il Partito nazionale scozzese di Nicola Sturgeon e il Partito unionista democratico dell’Irlanda del Nord.

