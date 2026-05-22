Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:21
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Al Arabiya: “C’è la bozza di accordo tra Usa e Iran, a breve l’annuncio”

Immagine di copertina
Il presidente degli Usa Donald Trump e il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei. Credit: AGF

L'intesa, mediata dal Pakistan, prevederebbe la libertà di navigazione a Hormuz e la rimozione graduale delle sanzioni statunitensi. Anche la delegazione del Qatar a Teheran

di Enrico Mingori
Immagine dell'autore

Nelle prossime ore sarà annunciata la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan. Lo riferiscono fonti citate dal media saudita Al Arabiya, che riporta anche i punti chiave dell’intesa. Tra questi, l’impegno reciproco a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e la revoca graduale delle sanzioni statunitensi in cambio dell’impegno da parte della Repubblica islamica a rispettare i termini del patto.

I media statali iraniani hanno fatto sapere – citando un’alta fonte diplomatica a Islamabad – che il capo dell’esercito pakistano, Asim Munir, figura chiave nelle trattative tra Usa e Iran, è partito per Teheran. L’agenzia di stampa britannica Reuters scrive che nella capitale iraniana oggi è arrivata anche una squadra negoziale del Qatar per contribuire, in coordinamento con gli Usa, a raggiungere un’intesa per porre fine alla guerra. Reuters sottolinea come Doha, che ha svolto un ruolo di mediatore nella guerra di Gaza e in altre tensioni internazionali, finora si fosse tenuta lontana dal ruolo di mediatrice con l’Iran, da cui è stata attaccata più volte nelle scorse settimane.

Stando ad Al Arabiya, la bozza di intesa prevede un “cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, compresi terra, mare e aria” con “negoziati sulle questioni in sospeso” che dovrebbero partire “entro sette giorni”.

Come detto, l’accordo “garantisce la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo dell’Oman” e la “revoca graduale delle sanzioni statunitensi in cambio dell’impegno dell’Iran a rispettare i termini dell’accordo”. 

Stati Uniti e Iran si starebbero accordando inoltre sull’impegno reciproco a “non colpire infrastrutture militari, civili o economiche”, sulla “fine delle operazioni militari e della guerra mediatica”, sul “rispetto della sovranità, dell’integrità territoriale e della non ingerenza negli affari interni”, su un “meccanismo comune per monitorare l’attuazione e risolvere le controversie” e sul “rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”. Non ci sarebbe invece alcun riferimento al programma nucleare iraniano.

LEGGI ANCHE: L’architetto Usa dell’accordo sul nucleare con l’Iran del 2015 Robert Malley a TPI: “Il JCPOA non doveva morire. Ora ogni intesa sarà più fragile”

La notizia della stretta di mano imminente è stata data da Al Arabiya quando in Italia erano le 15 circa di oggi, venerdì 22 maggio. Nelle ore precedenti il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, aveva ribadito la linea di Teheran: “Non vogliamo alcuna concessione dagli Stati Uniti, stiamo semplicemente rivendicando i nostri diritti. Negli ultimi cinquant’anni siamo stati sottoposti a quelle che loro stessi definiscono ‘sanzioni paralizzanti’ principalmente a causa di quella che viene definita la ‘minaccia nucleare iraniana’, nonostante non esista alcuna minaccia nucleare dell’Iran nei confronti di alcun attore nella regione o nel mondo”. “Chiediamo la fine delle azioni criminali degli Stati Uniti contro la nazione iraniana”, ha aggiunto il portavoce: “Le sanzioni devono essere revocate e i beni congelati dell’Iran devono essere sbloccati e messi a disposizione del Paese”.

Sul fronte statunitense, invece, il segretario di Stato Marco Rubio ha fatto sapere che di essere “in attesa di notizie su colloqui attualmente in corso”. “Si sono registrati alcuni lievi progressi”, ha riconosciuto il capo della diplomazia Usa, a margine del vertice Nato in Svezia: “Non voglio esagerare, ma c’è stato un leggero miglioramento e questo è positivo. I principi fondamentali rimangono gli stessi: l’Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari”. “Se sarà concesso all’Iran di instaurare un sistema di pedaggi per l’attraversamento dello Stretto di Hormuz – ha aggiunto Rubio – verrà creato un precedente e altre nazioni nelle condizioni di farlo seguiranno l’esempio. Dobbiamo cominciare a pensare a cosa faremo se, tra qualche settimana, l’Iran decidesse di tenerlo chiuso”.

Enrico Mingori
Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Gaza, Soleterre inaugura il “Soleterre Children Center”
Esteri / Flotilla, rientrati gli attivisti italiani rilasciati: “Botte e abusi sessuali”
Esteri / Caso Epstein, l’ex principe Andrea è indagato anche per abusi sessuali
Ti potrebbe interessare
Esteri / Gaza, Soleterre inaugura il “Soleterre Children Center”
Esteri / Flotilla, rientrati gli attivisti italiani rilasciati: “Botte e abusi sessuali”
Esteri / Caso Epstein, l’ex principe Andrea è indagato anche per abusi sessuali
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Esteri / Licenziato da Google per aver protestato contro i rapporti dell’azienda con il governo israeliano
Esteri / Flottilla, il racconto choc del deputato Carotenuto: “Gli israeliani ci hanno picchiato, alcuni hanno subito violenza sessuale”
Esteri / Se la politica diventa un videogioco: così la "slopaganda" di Trump genera paura e caos
Esteri / Gli Usa hanno revocato le sanzioni contro Francesca Albanese
Esteri / Gli attivisti della Flotilla inginocchiati e ammanettati, il ministro Ben Gvir li deride: "Benvenuti in Israele"
Esteri / Recuperati tutti i corpi dei sub italiani morti alle Maldive: "La prof indossava una tuta corta”
Ricerca