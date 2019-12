Elezioni Regno Unito, i risultati: avanti i conservatori di Boris Johnson

Elezioni Regno Unito, i risultati: avanti i conservatori di Johnson

In Regno Unito, 46 milioni di cittadini sono stati chiamati oggi – giovedì 12 dicembre 2019 – a recarsi alle urne per le elezioni anticipate: dopo lo spoglio, iniziato alle 23 italiane – subito dopo la chiusura dei seggi – sono iniziati ad arrivare i risultati. Secondo gli exit poll sono in larga maggioranza i Tory, i conservatori di Boris Johnson.

Secondo l’exit poll di Ipsos Mori diffuso dalla Bbc, il voto assicura stasera una larga maggioranza assoluta Tory alla prossima Camera dei Comuni inseguita dal primo ministro per sigillare la Brexit e portare formalmente il Regno Unito fuori dall’Ue il 31 gennaio. Secondo questi dati, il partito conservatore ha incassato 368 seggi su 650, mentre al Labour di Jeremy Corbyn ne vengono attribuiti solo 191, peggio delle attese, e all’intero fronte pro referendum bis 260 circa.

Nei 650 collegi organizzati in tutto il Regno Unito, oggi si è votato per il rinnovo della Camera dei Comuni. A richiedere a gran voce le elezioni, nei mesi scorsi, è stato il premier uscente (e candidato conservatore) Boris Johnson, che non è riuscito dove anche Theresa May aveva fallito: far approvare al Parlamento di Westminster l’accordo di uscita dall’Unione Europea.

Il vero fulcro delle elezioni in Regno Unito, e di tutta la campagna elettorale degli ultimi mesi, è stata proprio la Brexit: con una vittoria, infatti, Johnson spera di ottenere una maggioranza sufficiente a Westminster affinché venga approvato l’accordo e si realizzi così la tanto agognata uscita della Gran Bretagna dall’Ue.

Ma il premier inglese aveva contro molti candidati “pericolosi”: su tutti, il leader del Partito laburista Jeremy Corbyn, che invece ha promesso un nuovo referendum per capire se i sudditi di Sua Maestà abbiano ancora voglia di realizzare la Brexit. I principali candidati alla vittoria erano quindi Johnson – in vantaggio secondo gli ultimi sondaggi – e Corbyn, ma alla vigilia l’impressione era che nessuno dei due potesse ottenere una maggioranza. E che, dunque, sarebbero state necessarie alleanze con altri partiti minori per formare il nuovo governo.

