Il Costa Rica ha vietato l’ingresso nel Paese a Francesca Albanese: la relatrice delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, infatti, è stata bloccata all’aeroporto di San Josè dalle autorità per un “avviso internazionale per legami con atti terroristici”. Il direttore dell’Ufficio immigrazione del Costa Rica, Omer Badilla, tuttavia, non ha specificato da dove provenga l’avviso né tantomeno a quali atti terroristici si riferisca. “È una vergogna, quello che è successo è davvero deplorevole” ha dichiarato a un’emittente radiofonica Francesca Albanese, che avrebbe dovuto ricevere una laurea honoris causa presso l’Università del Costa Rica. La relatrice Onu, poi, ha scritto sui social: “Conosci il volto dell’impero il giorno in cui gli tocchi i nervi o superi i suoi confini”.

This is where I will spend my first night in Costa Rica. https://t.co/9DbgdNOqDO — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 27, 2026

La decisione ha ricevuto la ferma condanna dell’Università del Costa Rica che aveva deciso di attribuire alla relatrice Onu il dottorato honoris causa annuale per la sua “solida formazione accademica, la sua esperienza, la sua produzione bibliografica e la sua attenzione nel segnalare comportamenti illeciti, irregolarità o violazioni”. L’ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, Danny Danon, invece, ha elogiato la decisione delle autorità scrivendo sui social: “Coloro che sfruttano il proprio mandato Onu per diffondere una propaganda ignobile e legittimare organizzazioni terroristiche devono risponderne”.