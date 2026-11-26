Due tecnici italiani dell’azienda Rheinmetall sono morti in seguito a un attacco iraniano contro il Kuwait. Si tratta di Antonio Saccocio e Emanuele Lo Russo, i quali, secondo quanto riporta il ministero della Difesa, sono deceduti a causa di “detriti di droni precipitati durante l’attacco respinto contro un’infrastruttura vitale”. Le vittime lavoravano ai sistemi contraerei del Paese, secondo quanto stabilito da un accordo tra il governo locale e l’azienda. “Ho appreso nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragica morte dei due cittadini italiani nell’attacco avvenuto in Kuwait. Esprimo, a nome mio e del Governo, profondo cordoglio e rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime. La mia vicinanza va a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie” ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ho appreso nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragica morte dei due cittadini italiani nell’attacco avvenuto in Kuwait. Esprimo, a nome mio e del Governo, profondo cordoglio e rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime. La mia vicinanza va a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 26, 2026

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha preso la parola al Senato, prima dell’inizio del Question Time, per informare l’Aula dell’accaduto. “Intorno alle 14 di oggi, droni hanno preso di mira strutture militari in Kuwait per la difesa aerea. C’è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali sono deceduti. Purtroppo due tecnici italiani di Rheinmetall Italia sono deceduti. Sono rimasti feriti un cittadino pachistano e un kuwaitiano. Con la nostra ambasciata e con l’unità di crisi stiamo seguendo la situazione minuto per minuto ed esprimo a nome del governo la vicinanza alle famiglie delle vittime”.