Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 50 milioni i casi accertati di Coronavirus nel mondo, oltre 12 milioni in Europa, a fronte di più di un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 8 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,30 – Sfondata quota 50 milioni di casi nel mondo – Superata la soglia di 50 milioni di casi positivi di Coronavirus nel mondo dall’inizio della pandemia: sono 50 milioni 7mila 474. I morti sono già 1 milione 253mila. Attualmente i casi positivi nel mondo sono 13 milioni 316mila 183, di cui 13 milioni 224mila 683 (99%) persone con sintomi lievi o non gravi, e 91.500 (1%) sono pazienti tra condizioni critiche e/o bisognosi di terapia intensiva. I casi chiusi sono 36 milioni 691mila 291, vale a dire 35 milioni 437mila 738 (pari al 97%) guariti e dimessi, e poi appunto 1 milioni 253mila 553 morti. Sono dati forniti dal sito Worldmeter che aggiorna continuamente l’andamento della pandemia nel mondo. Questa la classifica per paesi: Usa, India, Brasile, Russia, Francia, Spagna, Argentina, Regno Unito, Colombia Messico. L’Italia è collocata al dodicesimo posto con 902.490 casi finora registrati, tra cui 41.063 morti.

Ore 7,00 – In Francia superati i 40 mila morti; 306 in 24 ore – La Francia ha superato la barriera psicologica dei 40 mila decessi dovuti al coronavirus. Solo nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 306.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Positivo premier della Bosnia, isolato con sintomi lievi – Il premier bosniaco, Zoran Tegeltija, è risultato positivo al Covid-19 e si è messo in quarantena a casa. Le sue condizioni sono stabili con sintomi lievi, ha fatto sapere il governo.

Afp, in Europa i morti sono più di 300 mila – Sono più 300 mila in Europa i decessi legati al coronavirus. Secondo il bilancio della France Press basato su fonti ufficiali, il numero delle vittime è salito a 300.688.

Usa, per terzo giorno consecutivo sopra 100 mila casi – Negli Stati Uniti per il terzo giorno consecutivo sono stati registrati oltre 100 mila nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore, i positivi sono stati 129.606; in venti dei 50 Stati ci sono stati aumenti nel numero di contagi, con il Midwest che resta la regione più colpita dall’epidemia di Covid.

Capo gabinetto Casa Bianca positivo al Covid – Il Coronavirus continua a colpire la Casa Bianca. Mark Meadows, il capo di gabinetto dell’amministrazione Trump, è positivo. la notizia è data da The Hill e altri media americani. Meadows è stato il collaboratore più vicino a Trump nei giorni del contagio e del ricovero del presidente. Sarebbe positivo al Covid anche un advisor della campagna di Trump. Meadows era presente, senza mascherina, la sera dell’Election Day al party nella East Room alla Casa Bianca, insieme ad altre centinaia di invitati. Sempre il 3 novembre, foto lo ritraggono senza mascherina alle spalle del presidente Donald Trump, durante una visita al quartier generale della campagna. Secondo una giornalista di Bloomberg, Jennifer Jacobs, oltre al capo di gabinetto, almeno altri quattro funzionari della Casa Bianca sono risultati positivi al Covid.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI – Inchiesta tamponi falsi Campania, parte 2. Parla il principale indagato: “La Asl Napoli 3 sapeva, ho fatto test per loro. Ho le fatture che lo dimostrano” / 2. Covid: il commissario della Sanità calabrese Cotticelli si dimette, a breve nuova nomina / 3. In Campania mancano 350 medici ma i bandi per le assunzioni sono fermi al 2018 / 4. Vietati i mercatini di Natale, dai nonni solo per forza maggiore: le Faq sul nuovo Dpcm

5. Covid, attesa per il nuovo report dell’Iss. Almeno tre Regioni possono diventare arancioni in base ai nuovi dati / 6. Rezza: “Perché la Campania è in zona gialla? Ha Rt più basso di Lombardia o Calabria, forse per effetto delle ordinanze regionali” / 7. Calabria, pazienti in terapia intensiva passati da 14 a 2 la notte prima del Dpcm: “Dati manomessi” / 8. “Fiumi di perdite di sangue, ma il tumore viene operato in ritardo perché l’ospedale è intasato dai pazienti Covid”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Il primo discorso di Biden: "Sarò presidente di tutti, priorità la lotta Covid" Joe Biden, il primo discorso da presidente degli Stati Uniti | Diretta streaming | Dove vederlo Biden presidente, il commentatore della Cnn in lacrime in diretta tv | VIDEO