Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – I casi di Coronavirus accertati finora nel mondo sono oltre 6 milioni e 400mila. La pandemia – originatasi in Cina e poi diffusasi in Occidente – è particolarmente diffusa oggi in Europa, Stati Uniti e Brasile. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi giovedì 4 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,00 – Floyd: da autopsia ufficiale emerge che aveva Coronavirus – George Floyd, l’afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis, è risultato positivo al Coronavirus. Emerge dall’autopsia ufficiale, quella condotta dal personale medico della contea Hennepin. Ma non è stato il Covid a contribuire alla morte di Floyd, si segnala nel referto medico, indicando che l’uomo era asintomatico.

Ore 06,00 – Spagna, prorogato stato d’allarme fino al 21 giugno – Il Congresso dei deputati, la camera bassa del Parlamento spagnolo, ha approvato la sesta e ultima estensione dello stato d’allarme nel Paese, in vigore dal 14 marzo e ora prorogato per altre due settimane fino al 21 giugno. La proposta avanzata dal governo di coalizione Psoe-Podemos è passata con 177 voti a favore, 155 contrari e 18 astensioni, come riporta El Pais.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Nuovo focolaio in Germania, Gottinga richiude le scuole – Un nuovo focolaio di Coronavirus a Gottinga, in Bassa Sassonia, ha portato alla chiusura delle scuole della città per questa settimana. Lo riferisce la Dpa. È la prima volta che si torna a chiudere le scuole in un’area della Germania dalla fine del lockdown. A partire dal 23 maggio scorso, quindi a lockdown già concluso, si sono registrate 80 nuove infezioni da Coronavirus nella città universitaria tedesca in seguito ad una festa privata tra famiglie numerose dove non si sono rispettate regole e distanze.

Usa, al via la sperimentazione del primo farmaco anti-Covid. Risultati entro la fine di giugno. La società farmaceutica statunitense Eli Lilly and Company ha annunciato di aver avviato il primo test su uomo di una terapia anticorpale studiata per il trattamento del virus. Qui la notizia completa.

Dopo il boom di morti ora la Svezia fa autocritica: “Potevamo fare di meglio”. La Svezia davanti a oltre 4.400 morti per il Covid ammette che, probabilmente, la situazione poteva essere gestita in modo diverso. “Penso che avremmo potuto fare meglio”, ha dichiarato infatti Anders Tegnell, epidemiologo di Stato nonché colui che ha ideato la risposta svedese al Coronavirus, a una radio. Qui la notizia completa.

Bolsonaro: “Spiace per le vittime, ma moriremo tutti”. “Mi dispiace per le vittime di Covid ma moriremo tutti”. Sono le parole del presidente brasiliano Jair Bolsonaro nel corso di una conversazione con alcuni suoi sostenitori davanti al palazzo presidenziale di Brasilia. “Abbi fede che cambieremo il Brasile”, è stata la sua risposta quando una donna, sua sostenitrice, ha chiesto una parola di conforto. Il Brasile ha registrato oggi il nuovo record di vittime di Covid-19: 1.262 nelle ultime 24 ore, che portano il bilancio totale a 31.199.

Regno Unito, ex consigliere di Johnson: “Qui il Coronavirus è stato portato da italiani e spagnoli” – Fanno discutere le dichiarazioni del professor Neil Ferguson dell’Imperial College di Londra ed ex consigliere del premier Boris Johnson (fino a quando è finito nella bufera per aver incontrato l’amante in pieno lockdown), che alla Camera dei Lord ha detto che il Coronavirus in Inghilterra “è stato portato da italiani e spagnoli”.

Coronavirus ultime notizie | Austria riapre i confini, ma non con l’Italia – L’Austria potrebbe decidere di aspettare fino al 15 giugno tutte le frontiere con l’Italia. Il ministro degli Esteri Di Maio ieri ha sentito il suo omologo austriaco: “Mi ha assicurato che la decisione non è definitiva, ci confronteremo sui numeri”, ha detto.

America Latina ancora epicentro del virus, preoccupa il Brasile – L’America Latina resta la parte del mondo più colpita dal Coronavirus e il Brasile, con i suoi 210 milioni di abitanti, conferma il suo record di paese più colpito, con oltre 555 mila casi. E’ secondo, nel mondo, solo ai quasi 2 milioni degli Usa. Il Brasile ha anche registrato 31.199 decessi ufficiali da Covid-19, ma le stime degli esperti sono concordi nel considerare il numero sottostimato di oltre 10 volte, a causa dei poco numerosi test effettuati soprattutto nelle popolosissime favelas delle grandi città e nei villaggi sperduti dell’Amazzonia.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

