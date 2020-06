Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Ieri è stato il primo giorno di libera circolazione all’interno del Paese. Il bollettino della Protezione Civile conta 321 nuovi contagi, di cui 237 in Lombardia. Qui le ultime notizie sulla pandemia nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 4 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,50 – Dopo 104 giorni riapre il pronto soccorso di Codogno – Dopo 104 giorni dalla chiusura del 21 febbraio, quando venne scoperto quello che è passato alla storia come il “paziente 1” (primo caso di Coronavirus in Italia), il pronto soccorso di Codogno riapre. Stamattina, dalle 8, il personale sanitario specializzato nelle emergenze/urgenze tornerà in servizio nel presidio del Basso Lodigiano. Nel confronto di ieri, i medici e il personale sanitario del pronto soccorso hanno stabilito gli ultimi dettagli per la riapertura: sarà ovviamente obbligatorio il rispetto delle norme anti-Covid, come il distanziamento tra i malati che arrivano nella struttura. Ci saranno percorsi diversi per i pazienti affetti dal Coronavirus e per tutti gli altri. Il personale sarà composto dagli stessi 27 membri impiegati prima della chiusura e che in questo periodo sono stati spostati all’ospedale di Lodi.

Ore 07.00 – Olanda, da metà giugno ok ai viaggi in Italia – A partire dal 15 giugno gli olandesi potranno recarsi in Belgio, Croazia, Germania, Italia, e nei territori olandesi nei Caraibi. Lo ha annunciato il primo ministro olandese Mark Rutte, spiegando che questa misura verrà poi estesa ad Austria, Francia, Spagna e Svizzera, quando solleveranno le limitazioni ai turisti olandesi. Niente da fare per ora per Gran Bretagna e Svezia, paesi considerati troppo a rischio. I viaggi fuori dall’area Schengen rimangono sconsigliati.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Conte: “Virus non è scomparso, ora fare i conti con emergenza economica” – “Il virus non è scomparso” ha dichiarato il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi aggiungendo però che “i numeri sono incoraggianti” e che è giusto “ritrovare l’entusiasmo”. Il premier ha poi sottolineato che ora bisogna fare i conti con l’emergenza economica e che bisogna agire con “lo spirito che avemmo nel Dopoguerra” e nel segno della condivisione. Leggi qui che cosa ha detto il presidente del Consiglio.

Per l’Italia in campo oltre 300 miliardi tra deficit e fondi Ue. Come ricostruito dall’Agi ammontano ad oltre 300 miliardi di euro complessivamente le risorse che l’Italia potrebbe arrivare a dispiegare per affrontare l’emergenza Coronavirus. Tra le risorse ci sono innanzitutto i 75 miliardi in deficit che il governo ha già messo in campo con due diverse manovre (la prima a marzo con il decreto Cura Italia da 20 miliardi e la seconda a maggio con il decreto Rilancio da 55 miliardi). Ci sono poi i fondi Ue. Il nostro Paese potrà contare su circa 270 miliardi attraverso nuovi strumenti Ue su cui c’è l’accordo. Sure, Mes e Bei mobiliteranno insieme 540 miliardi, e la quota per l’Italia sarà di oltre 96 miliardi: risorse che in parte dovrebbero essere disponibili da questo mese.

Fiumicino, famiglia di ritorno dagli Usa positiva al Covid: autoisolamento – Una intera famiglia, residente a Roma e rientrata in Italia dagli Usa, è risultata positiva al Coronavirus al suo arrivo a Fiumicino. A dichiararlo l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “La famiglia – ha dichiarato l’assessore – si è posta in auto isolamento contattando prontamente i competenti servizi sanitari della Asl territoriale. E’ stato immediatamente avviato dal Seresmi il contact tracing internazionale sia per il volo Chicago-Francoforte che per il volo Francoforte-Fiumicino per rintracciare, come da protocollo, il resto dei viaggiatori. Il nucleo familiare è stato molto collaborativo e responsabile”. La famiglia è rientrata a casa da Fiumicino con un’auto privata e senza contatti con altre persone. “Al momento – conclude D’Amato – non ci sono particolari problematicità, ma l’allerta sugli scali aeroportuali e ferroviari di Roma resta elevata”.

L’Istat: in un mese persi 274mila occupati, calo mezzo milione rispetto a un anno fa – L’Istat ha diffuso i dati sull’occupazione aggiornati al mese di aprile 2020. Impressionante l’impatto della crisi economica provocata dall’emergenza Coronavirus. Rispetto a marzo si registrano meno 274mila occupati in Italia (-1,2%). Rispetto al mese di aprile 2019 il calo è addirittura di 497mila unità (-2,1%). Aumentano de 5,4% le persone inattive rispetto a marzo (sono 746mila in più). Il boom degli inattivi fa crollare al 6,3% il tasso di disoccupazione, che tra i giovani scende addirittura al 20,3%.

Accordo Takis-Rottaph per il vaccino italiano – Secondo quanto riferisce l’Ansa è stato siglato un accordo di collaborazione tra le aziende biotech italiane Rakis e Rottapharm Biotech per lo siluppo di un vaccino contro il coronavirus, ideato dalla Takis e chiamato Covid-eVax. Le due aziende hanno spiegato che, nell’ambito dell’accordo Rottapharm Biotech mette a disposizione le sue competenze nello sviluppo di farmaci innovativi e il supporto finanziario fino al completamento della fase I/II dei test clinici.

Al via la Fase 3: spostamenti liberi tra regioni. Code sullo stretto di Sicilia, traffico in autostrada e mascherine sul treno. Ha preso il via la Fase 3, con gli spostamenti liberi tra regioni. Da ieri per gli italiani c’è piena libertà di circolazione sull’intero territorio nazionale, nonostante la perplessità di alcuni presidenti di regione. Fin dalle prime ore dell’alba del 3 giugno code sullo Stretto di Messina per la Sicilia, ritorno del traffico in autostrada, obbligo di registrazione prima di arrivare in Sardegna, in Puglia resta la necessità di segnalare gli arrivi, tranne che per motivi di lavoro e di salute.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

