India: 14enne si suicida perché non può seguire le lezioni online imposte per il Coronavirus

14enne si suicida perché non può seguire le lezioni online imposte a causa dell’epidemia di Coronavirus: è quanto accaduto in India dove sempre più giovani sono emarginati a causa dell’impossibilità di partecipare alla didattica online perché privi di qualsiasi dispositivo elettronico. Secondo quanto ricostruito da alcuni quotidiani locali, Devika Balakrishnan, studentessa di 14 anni, si è tolta la vita nei pressi della sua abitazione, nello stato di Kerala, perché impossibilitata a seguire le lezioni a distanza della scuola: la giovane, infatti, non possedeva né uno smartphone né altri dispositivi elettronici. L’unico dispositivo presente in casa era la Tv, che però era rotta e che il padre, per mancanza di soldi, non era riuscito a far riparare.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la nonna della giovane avrebbe dichiarato che Devika era triste perché non poteva seguire le lezioni virtuali. La morte di Devika ha scatenato le proteste di diversi studenti che, nonostante il lockdown, sono scesi in piazza per manifestare contro le inuguaglianze economiche che il Covid-19 non ha fatto che ampliare sempre di più. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta, mentre il ministro dell’istruzione ha espresso il suo cordoglio per la morte della 14enne.

