La pandemia di Coronavirus ha provocato finora 81 milioni di contagi e oltre 1,7 milioni di morti nel mondo. Dagli Stati Uniti all'Europa – Italia compresa – sta prendendo avvio in questi giorni la campagna vaccinale. Di seguito tutte le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 31 dicembre 2020.

 

Ore 07.00 – L’Irlanda torna in lockdown per almeno un mese – L’Irlanda tornerà in lockdown, ovvero al livello 5 delle restrizioni, per almeno un mese, a causa della continua crescita nei contagi che si sta registrando nel Paese. Lo ha annunciato il premier, Micheal Martin in un messaggio alla nazione: “Siamo in una situazione estremamente seria, con il virus che si sta diffondendo ad un tasso che ha superato i modelli più pessimistici a disposizione. I numeri peggioreranno ulteriormente nei prossimi giorni. Dobbiamo tornare da questa sera a restrizioni di livello 5 per un periodo di almeno un mese”.

Ore 06.30 – Record di morti in Brasile: 1.224 in 24 ore – Il Brasile ha registrato 1.224 i morti di Covid-19 nelle ultime 24 ore: si tratta del numero più alto di vittime in un giorno dallo scorso 20 agosto. Dall’inizio della pandemia, i decessi ufficiali sono stati 193.940. Alto anche il numero dei contagi: 55.833, che porta il bilancio complessivo a 7.619.979.

Ore 06.00 – Vaccino: Johnson, “Luce in fondo tunnel grazie a ingegno Regno Unito” – “Siamo ancora nel tunnel della pandemia, la luce è appena visibile ma la luce c’è grazie anche alla ricerca e all’ingegno inglese. Questo ci dà grande fiducia ma dobbiamo raddoppiare gli sforzi e proteggere il sistema sanitario nazionale e rendere il 2021 come l’anno in cui si uscirà dalla pandemia”: con queste parole il premier britannico Boris Johndon, ha rimarcato l’importanza del ‘via libera’ britannico al vaccino di AstraZeneca ma ha anche annunciato l’ampliamento delle zone in lockdown duro in Inghilterra, misure che ora riguardano 44 milioni di persone.

Vaccino: AstraZeneca, chiesto ok a Ema per commercio – “Possiamo confermare di aver presentato un pacchetto completo di dati a sostegno di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio condizionale per il vaccino AstraZeneca Covid-19 all’Agenzia europea per i medicinali”. Così all’AGI un portavoce di AstraZeneca, la multinazionale che, insieme all’Università di Oxford e a Irbm Pomezia, ha progettato uno dei candidati vaccini anti-Covid. “AstraZeneca – spiega l’azienda – ha inviato i dati su base continuativa e continuerà a lavorare a stretto contatto con l’Ema per supportare l’inizio di un processo formale di richiesta Cma. Un approccio simile alla fornitura di dati su base continuativa è stato adottato con altre autorità di regolamentazione in tutto il mondo”.

Vaccino Covid, con l’ordine extra delle dosi Pfizer la Germania ha violato le regole Ue? A 48 ore dall’avvio della campagna di vaccinazione in Germania, 42.000 persone hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid di BioNTech-Pfizer. Lo ha annunciato il Robert Koch Institut, che da ora in avanti, oltre al numero dei nuovi contagi e decessi, comunicherà ogni giorno anche questo dato. Le seconde dosi inizieranno a essere somministrate tra circa 3 settimane. Qui la notizia competa.

Covid, il vaccino AstraZeneca approvato nel Regno Unito. Arriva il sì del Regno Unito al vaccino Oxford-AstraZeneca. Il via libera è arrivato dall’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA), come riferiscono i media locali. Si tratta del secondo vaccino approvato dal Regno Unito dopo quello Pfizer. Qui la notizia completa.

Coronavirus, ultime notizie – In Germania più di mille morti in 24 ore – La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore 1.129 decessi legati al Coronavirus: si tratta del record di vittime in un giorno, un dato per la prima volta superiore a mille. L’istituto Robert Koch (Rki) ha registrato anche 24.740 nuovi contagi.

La variante inglese rilevata anche negli Usa – La nuova variante del Covid-19, emersa per prima volta nel Regno Unito, è stata rilevata per la prima volta anche negli Stati Uniti. Negli Usa sarebbe stato riscontrato in Colorado. Ad annunciarlo il governatore Jared Polis che ha detto che un uomo di una ventina d’anni della contea di Elbert vicino a Denver è stato infettato dalla variante nota come B.1.1.7 e si sta isolando.

