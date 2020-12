Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – L’Europa avvia le vaccinazioni. Oggi è il V-Day. Qui le ultime sul Covid dall’Italia. Di seguito tutte le news dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 27 dicembre 2020.

 

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 7,00 – Negli Usa il Covid ha ucciso un abitante su mille – Negli Stati Uniti i morti per Covid hanno superato la soglia dei 331 mila: in pratica l’epidemia ha ucciso una persona ogni mille abitanti. In Italia, su 60,3 milioni di abitanti ci sono stati finora 71.620 decessi, con un tasso di mortalità superiore a quello americano pari a uno ogni 842.

Ore 6,30 – Gb, vaccino Oxford sarà somministrato dal 4 gennaio – Le autorità britanniche intendono avviare il 4 gennaio la somministrazione del vaccino per il Covid sviluppato dall’Università di Oxford. Lo ha riferito il Sunday Telegraph, precisando che il governo spera di poter distribuire il siero a 2 milioni di persone nelle successive due settimane, che si tratti di quello Pfizer o di quello AstraZeneca per il quale è atteso a giorni il via libera.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Ungheria anticipa il Vax Day, iniziate le vaccinazioni – L’Ungheria ha anticipato il resto dell’Ue ignorando i piani della Commissione per un Vax Day europeo del 27 dicembre e ha iniziato oggi a vaccinare i primi cittadini. Lo riferisce il sito ungherese sui piani vaccinali, ripreso da Politico.eu. Le prime 4.785 dosi del vaccino Pfeizer/BioNTech sono arrivate oggi a Budapest. Il governo aveva in precedenza detto di voler iniziare il programma il 27 assieme agli altri partner.

Giappone chiude a stranieri da lunedì a fine gennaio – Il Giappone chiuderà i suoi confini da lunedì a fine gennaio per prevenire la diffusione della nuova variante del coronavirus. Lo ha riferito il governo, citato dall’agenzia Nikkei. Ai cittadini giapponesi e agli stranieri che vivono in Giappone sarà permesso di tornare nel Paese. Da ieri sono stati registrati cinque contagi da nuova variante e tutte le persone risultate positive al test provenivano dalla Gran Bretagna.

Nel mondo quasi 80 milioni di casi e 1,8 milioni di morti – La pandemia di Covid-19 sfiora gli 80 milioni di casi accertati: il contatore della Johns Hopkins University segna 79.864.648 contagiati e 1.750.907. Dati che crescono al momento ad un ritmo di 472.064 nuovi casi e 8.309 morti al giorno. Nelle ultime due settimane, in Europa, la situazione più critica è in Germania che registra 296.635 nuovi casi e 7.680 morti, seguita dall’Italia con 202.579 nuovi contagiati e 7.323 morti.

Scoperto in Francia primo caso con variante inglese – E’ stato scoperto anche in Francia un primo caso di Covid-19 con la variante inglese. Lo rende noto il ministero della Salute. La persona contagiata, un francese residente nel Regno Unito, è asintomatica ed è in isolamento domiciliare. Arrivato “da Londra il 19 dicembre”, “è stato ammesso in ospedale il 21 ed è risultato positivo”, riferisce il ministero, per il quale si tratta della “prima contaminazione con la variante Voc 202012/01 del virus del Covid-19” rilevata in Francia.

In Brasile oltre 190 mila morti e più di 7,4 mln casi – Il Brasile ha superato i 190 mila morti per coronavirus, dopo aver registrato 482 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Il Paese, il più colpito dell’America Latina, ha raggiunto 190.488 morti, mentre il numero di contagiati ha raggiunto 7.448.560, di cui 22.967 nelle ultime 24 ore.

La Gran Bretagna supera i 70 mila morti – La Gran Bretagna ha superato i 70 mila morti dovuti al Covid-19, con i 570 nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore. Ora le vittime della pandemia sono 70.195. Il Regno Unito è il secondo Paese europeo con il maggior numero di morti per Covid-19, preceduto solo dall’Italia, ed è il quinto Paese al mondo più colpito dalla pandemia per numero di morti. I nuovi contagi sono invece stati 32.725 che hanno portato il bilancio totale a oltre 2,2 milioni.

