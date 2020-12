Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Covid-19 ha provocato finora circa 80 milioni di contagi nel mondo e oltre 1,7 milioni di morti. Qui le ultime sul Covid dall’Italia. Di seguito tutte le news dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 26 dicembre 2020.

 

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Scoperto in Francia primo caso con variante inglese – E’ stato scoperto anche in Francia un primo caso di Covid-19 con la variante inglese. Lo rende noto il ministero della Salute. La persona contagiata, un francese residente nel Regno Unito, è asintomatica ed è in isolamento domiciliare. Arrivato “da Londra il 19 dicembre”, “è stato ammesso in ospedale il 21 ed è risultato positivo”, riferisce il ministero, per il quale si tratta della “prima contaminazione con la variante Voc 202012/01 del virus del Covid-19” rilevata in Francia.

Ore 06.30 – In Brasile oltre 190 mila morti e più di 7,4 mln casi – Il Brasile ha superato i 190 mila morti per coronavirus, dopo aver registrato 482 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Il Paese, il più colpito dell’America Latina, ha raggiunto 190.488 morti, mentre il numero di contagiati ha raggiunto 7.448.560, di cui 22.967 nelle ultime 24 ore.

Ore 06.00 – La Gran Bretagna supera i 70 mila morti – La Gran Bretagna ha superato i 70 mila morti dovuti al Covid-19, con i 570 nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore. Ora le vittime della pandemia sono 70.195. Il Regno Unito è il secondo Paese europeo con il maggior numero di morti per Covid-19, preceduto solo dall’Italia, ed è il quinto Paese al mondo più colpito dalla pandemia per numero di morti. I nuovi contagi sono invece stati 32.725 che hanno portato il bilancio totale a oltre 2,2 milioni.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Regno Unito, il discorso della Regina: “Ci guidi la speranza” – In un anno drammatico segnato dalla pandemia di Coronavirus, “lasciamo che la luce del Natale, lo spirito di altruismo, amore e soprattutto la speranza ci guidi nei tempi a venire”. Questo l’auspicio espresso dalla regina Elisabetta nel tradizionale discorso di Natale, pronunciato dal castello di Windsor, dove la monarca si trova con il principe Filippo ma senza gli altri componenti della famiglia reale. L’emergenza Covid non ha permesso alla regina 94enne di recarsi come d’abitudine nella residenza di Sandringham, in Scozia, per passare le feste con i parenti. Rivolgendosi a coloro che si trovano lontani da amici e familiari, Elisabetta ha ricordato: “Non siete soli”.

Fauci: “Per immunità gregge serve fino a 90% vaccinati” – Per arrivare all’immunità di gregge negli Stati Uniti potrebbe essere necessario un tasso di vaccinazione fino al 90%: è l’avvertimento lanciato dal più importante virologo americano, Anthony Fauci, in un’intervista al New York Times. Fauci in precedenza aveva parlato di un 60%-70% per ottenere l’immunità, ora ha rivisto la stima al rialzo: “Dobbiamo avere una certa umiltà”, ha spiegato il direttore dell’Istituto nazionale di allergia e malattie infettive americano (Niaid), “credo che la vera forchetta sia tra il 70% e il 90%, ma non dirò che è il 90%”.

Sudafrica respinge accuse su variante più pericolosa – Il ministro della Sanità sudafricano ha respinto l’idea che la nuova variante di Coronavirus che il Regno Unito ha collegato al suo Paese sia più pericolosa di quella cosiddetta inglese. “Al momento”, ha dichiarato in un comunicato il ministro Zwelini Mkhize, “non vi sono prove che la variante 501.V2 sia più contagiosa di quella del Regno Unito, come suggerito dal ministro della Sanità britannico”. “Non ci sono neppure prove”, ha aggiunto, “che provochi una malattia più grave o maggiore mortalità di qualsiasi altra variante sequenziata nel mondo”.

Vaccino, Usa sbloccano transazioni con Iran per acquisto vaccino – L’Iran ha ottenuto la necessaria approvazione degli Usa per le transazioni legate all’acquisto dei vaccini contro il Covid-19 dall’estero, sbloccando la pericolosa impasse in cui si era trovata la Repubblica islamica, il Paese del Medio Oriente più colpito dalla pandemia. Il governatore della Banca centrale iraniana, Abdul Nasser Hemmati, ha riferito che l’Office of Foreign Assets Control del dipartimento del Tesoro Usa ha approvato il trasferimento di fondi a una banca svizzera per pagare i vaccini.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Scatta l’operazione Eos: così il vaccino sarà distribuito in Italia / 2. Famiglia si riunisce per Natale nonostante i divieti e posta il video sui social: “Fanc*lo Conte”

Potrebbero interessarti Germania, sparatoria nella notte a Berlino: almeno quattro feriti Regno Unito, al via test su un farmaco che può garantire l’immunità immediata al Covid Il discorso di Natale della regina Elisabetta: “Non siete soli”