L'Italia celebra il giorno di Santo Stefano in zona rossa. Ieri sono stati registrati 19.037 nuovi casi di Coronavirus e 459 decessi.

Ore 07.00 – In Puglia isolata variante inglese in tamponi 2 positivi – “Il lavoro contro il coronavirus e per la tutela della salute non si è fermato neanche il giorno di Natale. La notizia più significativa di oggi è che l’Istituto zooprofilattico sperimentale è riuscito a isolare il virus corrispondente a questo ceppo, fatto questo di grandissimo rilievo scientifico. Cogliamo l’occasione per esprimere un plauso a chi ha condotto con successo queste analisi e a tutto il personale sanitario che prosegue incessantemente le attività anche in queste giornate”. Lo rendono noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore alla sanità, Pier Luigi Lopalco. Il 21 e 22 dicembre scorsi sono pervenuti all’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata i tamponi di due pazienti pugliesi, provenienti dal Regno Unito e risultati positivi al test per Covid.

Entrambi i tamponi sono stati sottoposti al test di isolamento del virus su cellule Vero E6 e al sequenziamento del genoma virale. “Il 24 dicembre – spiegano Antonio Fasanella, direttore generale dell’Istituto zooprofilattico, e Antonio Parisi, responsabile del laboratorio di Genetica della sezione di Putignano – per uno dei campioni è stato evidenziato un esteso effetto citopatico sulle cellule e il test Real Time PCR ha confermato l’isolamento del virus. In data odierna, l’analisi delle sequenze ottenute in entrambi i campioni ha evidenziato la presenza di un genotipo virale corrispondente alla cosiddetta variante inglese del Sars Cov2. Le sequenze dell’intero genoma dei due virus verranno depositate nella banca dati pubblica e messe a disposizione della comunità scientifica internazionale. Il ceppo virale isolato è stato congelato in aliquote ed è a disposizione di qualsiasi gruppo scientifico legalmente autorizzato per gli ulteriori studi su questa particolare variante”.

Il bollettino del 25 dicembre: 19.037 casi e 459 morti – Nel giorno di Natale in Italia si sono registrati 19.037 nuovi casi e 459 morti. Secondo il bollettino di Ministero della Salute e Protezione Civile, nelle 24 ore fra 24 e 25 dicembre sono stati effettuati 152.334 tamponi e il tasso di positività è aumentato di tre punti arrivando al 12,4%. Il numero dei decessi dall’inizio della pandemia sale dunque a 71.359, a fronte di guariti 1.377.109 (+32.324 rispetto al 24 dicembre). Finora in Italia sono stati registrati complessivamente 2.028.354 casi di contagio. Gli attualmente postivi al Covid in Italia sono 579.886 (-13.746): di questi, 23.402 sono ricoverati in ospedale (-668) e 2.584 sono in terapia intensiva (-5). Il bollettino di oggi.

Arrivate in Italia le prime dosi del vaccino – Sono arrivate ieri in Italia le prime dosi del vaccino contro il Coronavirus prodotto da Pfizer e Biontech: le 9.750 dosi provenienti dal Belgio sono state trasportate da un furgone munito di cella frigo, scortato dalle forze dell’ordine fino a Roma. Domani, come noto, prenderà il via la campagna di vaccinazione in Italia e in tutta l’Unione europea. Scatta l’operazione Eos: così il vaccino sarà distribuito in Italia.

Papa: “Vaccino per tutti, al primo posto deboli e bisognosi” – Il vaccino anti-Covid sia dato a tutti, “al primo posto” i deboli e i bisognosi. Lo ha chiesto Papa Francesco, rivolgendosi ai governanti, nel messaggio di Natale. “Non possiamo lasciare che ci chiudiamo nei nazionalismi, nell’individualismo”, ha spiegato, che rischia di “renderci indifferenti” sulla base delle “leggi del mercato e dei brevetti che sono poste al di sopra delle leggi dell’amore”. Il Papa ha evocato “non una fraternità fatta di belle parole, di ideali astratti, di vaghi sentimenti… No”. Semmai è necessaria ora più che mai “Una fraternità basata sull’amore reale, capace di incontrare l’altro diverso da me, di con-patire le sue sofferenze, di avvicinarsi e prendersene cura anche se non è della mia famiglia, della mia etnia, della mia religione; è diverso da me ma è mio fratello, è mia sorella. E questo vale anche nei rapporti tra i popoli e le nazioni”.

