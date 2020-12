Coronavirus Italia, bollettino oggi 25 dicembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore Nuovi casi: + 19.037

Decessi: + 459

Tamponi effettuati: 152.334

Ricoveri in terapia intensiva: -5

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 579.886

Casi totali: 2.028.354

Decessi: 71.359

Guariti: 1.377.109

Nel giorno di Natale in Italia si registrano 19.037 nuovi casi e 459 morti. Questo ciò che emerge dal bollettino di oggi, 25 dicembre 2020, sulla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese. Come di consueto, a fornire i numeri sono il Ministero della Salute e la Protezione Civile.

Il numero dei decessi dall’inizio della pandemia sale dunque a 71.359, a fronte di guariti 1.377.109 (+32.324 rispetto a ieri). Finora in Italia sono stati registrati complessivamente 2.028.354 casi di contagio.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 152.334 tamponi, ovvero 41.443 in meno rispetto ai 193.777 riportati nel bollettino del 24 dicembre.

La percentuale dei positivi sul totale dei tamponi effettuati sale di tre punti al 12,4%.

Gli attualmente postivi al Covid in Italia sono 579.886 (-13.746 rispetto a ieri). Di questi 23.402 sono ricoverati in ospedale (-668) e 2.584 sono in terapia intensiva (-5).

