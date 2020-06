Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono 9 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo, e 469mila i decessi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 23 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 9,00 – Preoccupa il focolaio in Germania – Bisogna “fare tutto il possibile”, per contenere il focolaio di coronavirus legato a un grande mattatoio, dove oltre 1.300 persone sono risultate positive al Covid-19. Lo ha dichiarato Steffen Seibert, portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel, aggiungendo che 20 lavoratori nello stabilimento Toennies nella regione di Guetersloh sono stati ricoverati in ospedale e alcuni sono in terapia intensiva.

Ore 7,30 – In Cina 22 nuovi contagi, 13 a Pechino – La Cina riporta 22 nuovi contagi da Covid-19, oltre la metà dei quali, 13, a Pechino, che conta da sola per il totale dei contagi sviluppati localmente. I dati diffusi oggi dalla Commissione Nazionale per la Sanità cinese segnano un lieve rialzo rispetto a ieri (18 a livello nazionale, nove dei quali nella capitale) e al totale vanno aggiunti anche sette casi di contagio asintomatici, conteggiati a parte dalle autorità cinesi. Pechino è al centro dell’attenzione in Cina, dopo il focolaio scoppiato al mercato all’ingrosso di generi alimentari Xinfadi, nel distretto sud-occidentale di Fengtai, che ha provocato un aumento dei contagi nella capitale, a quota 249 dall’11 giugno scorso. La municipalità ha preso rigide misure di contenimento dell’epidemia, innalzando il livello di allerta e avviando una campagna di tamponi a tappeto.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Germania, il governo: faremo tutto per contenere focolaio Vestfalia – “Dobbiamo fare di tutto per contenere questo focolaio”: è quanto ha affermato Steffen Seibert, il portavoce del governo tedesco, in merito al picco di nuovi contagi registrati a Guetersloh presso una delle maggiori aziende tedesche per la lavorazione della carne, la Toennies, dove sono risultati positivi al Coronavirus oltre 1300 dipendenti mentre sono 7mila le persone mandate in quarantena. Il governo di Angela Merkel in sostanza non nasconde la propria preoccupazione per la situazione creatasi nei macelli tedeschi: prima di Guetersloh si erano registrati anche altri casi analoghi, anche se non di queste dimensioni. “Dobbiamo finirla con questi rischi per la salute e lo sfruttamento delle persone”, ha detto il ministro del Lavoro Hubertus Heil alla Bild, che ha aggiunto che la sua fiducia nei confronti della dirigenza della Toennis “è uguale a zero”, spiegando di voler arrivare rapidamente al divieto della pratica dei contratti stagionali nei grandi macelli.

Oms: “Nuovo record con 183.020 casi in un giorno” – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha registrato un nuovo record domenica 21 giugno, con 183.020 nuovi casi di Coronavirus nel mondo in un giorno. Di questi oltre 116mila sono stati riscontrati nelle Americhe (tra cui 54.771 in Brasile e 36.617 negli Stati Uniti), e più di 15.400 in India. Il precedente record era stato segnato il 18 giugno con 181.232 nuovi contagi di Covid-19 in un giorno. In tutto, dall’inizio dell’epidemia, i casi sono arrivati a superare 8,7 milioni con oltre 461mila morti.

Brasile: oltre 50 mila decessi e 1,084 milioni contagi – Il Brasile ha superato i 50 mila morti per Coronavirus: nell’ultima giornata se ne sono registrati altri 632 e questo ha fatto raggiungere la cifra di 50.608 decessi. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime 24 ore si sono anche registrati 17.304 nuovi contagi, che portano il totale a 1,084 milioni. Si tratta del secondo paese al mondo sia per casi che per decessi, in entrambi i casi superato solo dagli Stati Uniti; ma secondo tutte le valutazioni, i numeri del Covid-19 nel paese da 210 milioni di abitanti sarebbero in realtà molto più elevati, a causa della scarsa capacità di effettuare i test soprattutto nelle favelas e nelle zone remote.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

