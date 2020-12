Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo sono oltre 75 milioni le persone contagiate dal Coronavirus, che ha provocato più di un milione e seicentomila morti. Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia. Di seguito gli aggiornamenti dal mondo sul Covid di oggi, sabato 19 dicembre 2020, in tempo reale.

 

CORONAVIRUS NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.06 – Vaccino: Usa, arriva il via libera ufficiale a Moderna – La Food and Drug Administration ha autorizzato la distribuzione del vaccino prodotto da Moderna. Gli Stati Uniti, che stanno registrando una media di 3 mila decessi per Covid al giorno, potranno contare su una seconda dose, dopo il via libera, una settimana fa, al vaccino della Pfizer. L’annuncio è arrivato quasi dodici ore dopo il post su Twitter del presidente Donald Trump che aveva comunicato il via libera a Moderna, subito corretto dal vicepresidente Mike Pence e dall’immunologo Anthony Fauci, che avevano parlato di attesa di ore. Nel weekend comincerà la distribuzione di 6 milioni di dosi del secondo vaccino.

Ore 06.30 – Cina: 17 nuove infezioni di Covid, 14 sono importati dall’estero – La Commissione sanitaria nazionale cinese ha reso noto che ieri il paese asiatico ha diagnosticato 17 nuovi casi positivi del Coronavirus SARS-CoV-2, tre dei quali dovuti all’infezione locale e 14 dall’estero. I 14 casi importati si trovavano nelle città di Shanghai (est, 8) e Tianjin (nord, 1) e nelle province di Shandong (est, 2), Zhejiang (sud, 1), Canton (sud, 1) e Fujian (sud-est, 1). Tra le infezioni locali, due sono state registrate nella capitale, Pechino, e l’altra nella provincia di Liaoning (nord, 1). I casi resi noti indicano un leggero aumento dopo i 12 casi annunciati il giorno prima. Inoltre, con l’aggiunta di 16 casi asintomatici (14 dei quali provenienti da fuori dei confini cinesi), il numero totale di persone sotto osservazione in questa circostanza è di 203, di cui 182 “importate”. Questo porta il numero totale di infezioni attive nella Cina continentale a 307, di cui 7 gravi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE, COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO

Usa: Biden si vaccinerà lunedì – Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, riceverà il vaccino contro il Coronavirus il prossimo lunedì. Lo riferisce un suo portavoce. Biden aveva annunciato che si sarebbe fatto inoculare il siero in diretta video.

Austria: Kurz annuncia terzo lockdown – Ora è ufficiale: l’Austria dal 26 dicembre al 18 gennaio 2021 torna in lockdown per la terza volta. Lo ha appena annunciato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in occasione della conferenza stampa iniziata qualche minuto dopo le 18.

Svezia introduce obbligo mascherina su mezzi pubblici – Per la prima volta la Svezia rende obbligatorio indossare le mascherine sui mezzi pubblici, nel tentativo di frenare la seconda ondata di Covid che sta piegando il Paese.

Mike Pence e second lady vaccinati in diretta tv – Il vice presidente Usa, Mike Pence, e la second lady, Karen, sono stati vaccinati in diretta tv contro il Covid dai medici dell’ospedale Walter Reed, nel Maryland. “Non ho sentito niente. Fatelo tutti perché il vaccino è un miracolo” ha dichiarato Pence.

Austria verso terzo lockdown: record di morti in un giorno – L’Austria registra il suo record giornaliero di decessi legati al Covid-19: 145. Il totale della vittime sale così a 5.127, mentre il Paese si prepara al suo terzo lockdown, che dovrebbe scattare il 26 dicembre per concludersi, molto probabilmente, il 18 gennaio.

Sudafrica: quasi 1.500 insegnanti uccisi dal Covid – Quasi 1.500 insegnanti morti per il Covid-19 in Sudafrica nel 2020. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Angie Motshega facendo il punto dell’impatto della pandemia sul sistema scolastico sudafricano.

Usa, comitato esperti Fda dà ok a Moderna – Il comitato consultivo di esperti della Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia del farmaco americano, ha dato il via libera all’autorizzazione d’emergenza del vaccino Moderna. Il via libera al vaccino Moderna da parte degli esperti del Vaccines and Related Biological Priduct Advisory Committe apre la strada all’invio di sei milioni di dosi già questo fine settimana. Gli esperti si sono espressi all’unanimità. Ora si attende l’imminente autorizzazione da parte dell’Fda per l’uso d’emergenza, che renderà quello di Moderna il secondo vaccino ad essere approvato negli Usa.

Coronavirus ultime notizie | In Usa 247mila nuovi contagi e 3.249 decessi – Gli Stati Uniti hanno raggiunto 17.179.180 casi confermati di coronavirus questo giovedì e 310.325 morti, secondo un conteggio della Johns Hopkins University. Il dato odierno è di 3.249 morti e 247.544 nuovi contagi. Lo Stato di New York rimane il più colpito nel paese dalla pandemia con 36.052 morti, seguito da Texas (24.934), California (21.968), Florida (20.305) e New Jersey (18.080). Altri stati con un elevato numero di vittime sono Illinois (15.985), Pennsylvania (13.329), Michigan (11.801), Massachusetts (11.558) o Georgia (10.294). In termini di contagi, la California ha 1.737.342, seguita dal Texas con 1.542.131, la terza è la Florida con 1.168.483, l’Illinois è quarta con 879.428 e New York quinta con 815.469.

In India 22.890 nuovi casi, vicina a soglia 10 milioni – L’India nelle ultime 24 ore ha registrato altri 22.890 casi di coronavirus, portando il bilancio complessivo vicino alla soglia dei 10 milioni di contagiati dall’inizio dell’epidemia (9.979.447). E’ il quinto giorno consecutivo che il numero di casi resta sotto i 30 mila. I morti sono stati 338, per un totale di 144.789

