CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Il governo ha approvato il decreto con le misure per contenere la pandemia di Coronavirus in Italia durante le festività. Il premier Conte ha presentato il provvedimento ieri in conferenza stampa. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 19 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.10 – De Luca: “Per Natale vieteremo la mobilità tra i piccoli comuni” – Il governatore della Campania annuncia un provvedimento più restrittivo rispetto alle misure appena varate dal governo e avverte: “Fare il cenone in famiglia significa aprire le porte della terapia intensiva”. “Seguiremo la nostra linea – dice in diretta Facebook – quella del massimo rigore. Non ci sarà mobilità dai comuni sotto i 5 mila abitanti “, diversamente dunque da quanto previsto nel nuovo decreto legge. E nelle prossime ore potrebbero arrivare altre decisioni in controtendenza con Roma. La Campania entra da domenica 20 dicembre in zona gialla: il ministro della Salute Roberto Speranza non ha rinnovato l’ordinanza che l’aveva collocata nella fascia intermedia, quella arancione, e ci resterà fino a mercoledì 23 dicembre. Ma anche su questo De Luca e l’unità di crisi regionale stanno ragionando. Il timore è che la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18, dopo più di un mese di attività limitata solo ad asporto e consegna a domicilio, possa dare la stura ad assembramenti soprattutto nelle zona più affollate di Napoli e delle altre principali città. Così si stanno valutando eventuali ulteriori iniziative.

Ore 07.00 – Dl Natale in Gazzetta Ufficiale, in vigore da oggi – È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto-legge 18 dicembre 2020, recante “Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo”. Il provvedimento, costituito da tre articoli, è quindi in vigore da oggi, 19 dicembre.

Ore 06.34 – Cdm impugna legge Valle d’Aosta su aperture – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, impugna la legge della Regione Valle d’Aosta sulla riapertura sul territorio regionale di una serie di attività che, “al momento, in forza delle disposizioni del DPCM3 dicembre 2020, sono inibite o comunque fortemente limitate sul territorio nazionale”. È quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri.

Ore 06.11 – Johns Hopkins University: in Italia 111,23 morti ogni 100mila abitanti. Prima al mondo – L’Italia è il Paese al mondo con la più alta mortalità da Coronavirus ogni 100mila abitanti. È quanto rilevano i dati della Johns Hopkins University, che monitora costantemente l’andamento della pandemia. Con 111,23 decessi ogni 100mila abitanti, l’Italia nella classifica dei 20 Paesi più colpiti dal Covid-19 precede la Spagna (104,39), il Regno Unito (99,49) e gli Stati Uniti (94,97). Il nostro Paese è invece terzo nella classifica che tiene conto del rapporto tra casi confermati e decessi. L’Italia ha un rapporto del 3,5%, alle spalle di Messico (9%) e Iran (4,7%) e davanti al Regno Unito (3,4%). In termini assoluti, con 67.894 decessi, secondo i dati della Jhu, l’Italia risulta il quinto Paese più colpito al mondo, alle spalle di Stati Uniti (311.529 decessi), Brasile (184.827), India (144.789) e Messico (116.487) e davanti al Regno Unito (66.639).

Ore 20,20 – Consiglio ministri: approvato dl Natale – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con le nuove regole di contenimento del Covid per le festività di fine anno. Lo si apprende da fonti di Governo.

Il bollettino – Le persone attualmente positive al Covid sono 627.798 (-7.545), 67.894 i morti (674) e 1.226.086 i guariti (+22.272), per un totale di 1.921.778 casi (+17.992): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 627.798 attualmente positivi, 25.769 (-658) sono ricoverati in ospedale, 2.819 (-36) necessitano di terapia intensiva, mentre 599.210 (-6.851) si trovano in isolamento domiciliare. Calano leggermente i nuovi casi (17.992 contro i 18.236 di ieri) a fronte di poco più di 5mila tamponi in meno rispetto alla giornata di ieri (179.800 contro 185.320). Più o meno stabile e sempre alto il numero dei morti (674 contro i 683 di ieri), mentre si conferma anche oggi il decremento dei ricoveri, sia quelli ordinari (-658 unità, ieri il dato era di -470), che quelli in terapia intensiva (-36, ieri era -71). Per quanto riguarda le Regioni, invece, quella che registra il maggior incremento di casi è il Veneto con 4.211 nuovi contagi, seguito dalla Lombardia con 2.744, dall’Emilia-Romagna con 1.745 e dal Lazio con 1.428 nuovi casi. Il bollettino.

Report Iss: indice Rt risale a 0,86 – Torna a salire l’indice di contagio Rt in Italia. Secondo la bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, nel periodo 25 novembre–8 dicembre “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86 (range 0,79–0,94). Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni. Di queste, 15 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di credibilità maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità”. Nell’ultimo report l’indice Rt era pari a 0,82.

Casellati: “Inimmaginabile che gli italiani non sappiano ancora cosa si potrà fare a Natale” – “Le famiglie non sanno ad oggi se, quando e con chi potranno trascorrere le feste di Natale”. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, nel corso del tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie, con la stampa parlamentare. (L’intervento di Casellati sulle regole di Natale)

Un milione di persone in viaggio, controlli speciali in autostrada – Nelle stazioni italiane è previsto il pienone. I treni in partenza da Torino, Milano, Roma verso il sud fanno registrare il tutto esaurito da giorni e nonostante viaggino a capienza dimezzata, garantendo il distanziamento, decine di migliaia di persone si affolleranno sui binari. La polizia ferroviaria e i carabinieri cercheranno di veicolare il flusso su percorsi dedicati e di garantire il distanziamento, controlli saranno disposti anche a bordo dei convogli per verificare che tutti i passeggeri indossino correttamente le mascherine per tutta la durata del viaggio. Si preannunciano lunghe code ai check-in e ai gate anche negli aeroporti.

Governo impugna ordinanza Val d’Aosta su ristoranti – Il Governo ha impugnato l’ordinanza con cui la Regione Valle d’Aosta ha riaperto ieri bar e ristoranti, in deroga alla fascia arancione in cui si trova ancora. Trattandosi di un’ordinanza e non di una legge regionale, è stato presentato un ricorso al Tar da parte dell’Avvocatura di Stato. La richiesta è partita dal ministro degli Affari regionali Boccia e della Salute Speranza. Sul ricorso dovrà pronunciarsi il Tar della Valle d’Aosta, a cui il governo ha chiesto sia la sospensiva sia l’annullamento del provvedimento. L’ordinanza 552 dell’11 dicembre 2020 dispone che le attività di bar e ristoranti possano rimanere aperte dalle 5 alle 18, solo con servizio al tavolo.

